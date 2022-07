Keanu Reeves répond gentiment aux questions des enfants lors de la récupération des bagages après un vol international, selon un tweet viral

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Keanu Reeves semble toujours prêt à prouver qu’il est l’un des acteurs les plus gentils et les plus authentiques d’Hollywood.

Dans le cas le plus récent, un producteur de télévision a tweeté lundi qu’il était sur le même vol que l’acteur “Matrix” de Londres à New York et pendant que les passagers attendaient à la récupération des bagages, un jeune garçon a demandé à Reeves un autographe.

Il a non seulement accepté avec joie, mais a également répondu à toutes les questions “rapides” du garçon sur où il avait été et s’il aimait les voitures de course et ce qu’il faisait de son temps dans la Big Apple, a écrit Andrew Kimmel dans le fil de tweet désormais viral.

« Pourquoi étais-tu à Londres ? Kimmel a dit que le gamin avait demandé.

“Tourner un documentaire”, a répondu Reeves.

“J’ai vu en ligne que vous étiez au Grand Prix”, a déclaré le garçon.

“Oui, le Grand Prix F1 ! Des voitures de course !” Kimmel a écrit que Reeves n’avait pas corrigé le garçon après avoir prononcé le “x” dans Prix.

“Tu conduis?” demanda le garçon.

“Pas la F1, mais j’aime faire de la moto”, lui a dit l’acteur.

La conversation s’est poursuivie, a écrit Kimmel, le fan lui demandant combien de temps il resterait à New York et ce qu’il ferait de son temps. Reeves a déclaré qu’il prévoyait de voir le spectacle de Broadway “American Buffalo”.

Kimmel a déclaré qu’après que l’enfant ait manqué de questions pour lui, Reeves a commencé à interroger le garçon, lui demandant ce qu’il avait fait en Europe et quels musées il avait vus là-bas.

“L’homme n’aurait pas pu être plus gentil, surtout après un vol international”, a ajouté Kimmel. “J’ai pensé que je partagerais ça parce que le mec est un acte de classe et de petits moments comme celui-ci peuvent faire une si grande différence dans la vie des gens. Nous avons besoin de plus de Keanus!”

Le garçon, identifié plus tard Alex Katsanos, 14 ans, a déclaré à Entertainment Tonight jeudi qu’il pensait avoir reconnu Reeves lorsqu’ils sont montés à bord et a passé tout le vol à se demander ce qu’il lui dirait s’il en avait l’occasion. Il a dit avoir même fait une petite recherche en ligne sur l’avion pour voir si l’acteur avait été signalé en Europe récemment.

“J’ai vu qu’il avait été repéré au Grand Prix”, a déclaré Katsanos. “Cela m’a rendu plus confiant que Keanu Reeves était sur mon vol.”

“J’étais vraiment intéressé par ce qu’il avait fait à Londres et ce qu’il faisait à New York”, a déclaré le jeune homme de 14 ans à propos des questions qu’il a posées à la star. “Je suis allé à Londres parce que j’ai récemment obtenu mon diplôme d’études secondaires et c’était mon cadeau de fin d’études et quand j’étais à Londres, j’ai vu quelques comédies musicales et des spectacles là-bas et cela m’a donné plus de choses à dire à Keanu alors que nous discutions des spectacles que j’ai vus , et finalement il était à New York pour voir un spectacle de Broadway. C’était super quand il a commencé à me poser des questions aussi.”

Il a admis qu’il était nerveux à l’idée d’approcher la star de cinéma et qu’il ne s’attendait pas à ce qu’ils se retrouvent dans une conversation de 10 minutes.

“Il était très gentil et nous avons eu une excellente conversation pendant environ 10 minutes en attendant nos bagages”, a déclaré Katsanos à ET. “Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai non seulement eu la chance de le voir, mais aussi d’avoir une conversation avec lui et d’obtenir son autographe. C’est une chose unique dans une vie et c’était incroyable.”

Reeves a déjà été appelé plusieurs fois pour sa gentillesse, notamment en donnant une grande partie de ses millions, selon un ami, qui a déclaré que l’acteur de “Speed” était “gêné” par sa richesse.

“Keanu a donné beaucoup d’argent et fait beaucoup plus pour les gens que la plupart ne le sauront jamais”, a déclaré un ami de la famille au Post. “Il sait à quel point il a de la chance. Contrairement à de nombreuses méga stars d’Hollywood, il ne tient jamais rien de tout cela pour acquis.”

En 2019, Reeves se serait arrêté pour laisser une note sucrée dans la cour d’un fan alors qu’il se rendait sur le plateau de “Bill and Ted Face the Music” en Louisiane.

L’acteur était dans la voiture avec l’écrivain Ed Solomon lorsqu’ils ont vu une pancarte indiquant “Vous êtes à couper le souffle !”, un moment qui est devenu viral à partir de la conférence sur le jeu vidéo E3 cette année-là lorsque Reeves l’a crié au public après un fan. lui a crié, a rapporté People.

“Keanu a sauté de la voiture et a fait ça”, a tweeté Solomon. Reeves a écrit sur le panneau : “Stacey, tu es à couper le souffle !” et l’a dédicacé.

Mais ce n’était pas tout. La star a également pris le temps de prendre des photos avec la famille du propriétaire de l’enseigne avant de se rendre sur le plateau de tournage.