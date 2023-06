Keanu Reeves part en balade à moto à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Bruce/Javiles/BACKGRID

Keanu Reeves, 58 ans, est parti samedi en moto à Los Angeles, en Californie, avec des amis. Le John Wick: Chapitre 4 L’acteur a été photographié portant sa veste d’équitation noire, un jean et des bottes beiges alors qu’il tenait son casque et lançait un sourire aux caméras pendant la sortie. Il a également affiché ses cheveux et sa barbe plus longs avant de mettre le casque et les gants pour rouler, et a ajouté des lunettes de soleil à son look général.

La dernière sortie de Keanu survient deux semaines après avoir fait la une des journaux pour avoir retrouvé son ex Sophie Coppola, avec qui il est sorti dans les années 1990, lors d’un événement pour Suntory Whiskey. Ils ont tous deux collaboré sur une nouvelle publicité pour House of Suntory et étaient ensemble pour la fête du 100e anniversaire de la marque à Londres, en Angleterre, le 1er juin. Vitesse La star portait un costume noir traditionnel avec des bottes marron pour l’événement, tandis que son ancienne petite amie portait un haut de couleur crème avec une paire de jeans noirs.

Keanu et Sofia ont également attiré l’attention lorsqu’ils ont tous deux assisté à la fête d’anniversaire de la House of Suntory à New York le 23 mai. Ils avaient également l’air à la mode lors de cette apparition et ont posé sur le tapis. Keanu portait un costume et une cravate à rayures tandis que Sofia portait une tenue entièrement noire comprenant un pull, un pantalon et des talons à enfiler.

Lorsque Keanu ne fait pas tourner les têtes lors de balades à moto ou lors d’apparitions publiques, il célèbre le succès de ses films, y compris le récent John Wick: Chapitre 4. Le film est sorti en mars et est instantanément devenu un succès, rapportant apparemment 150 millions de dollars de revenus mondiaux. La talentueuse star joue le rôle principal aux côtés de ses coéquipiers Bill Skarsgård, Scott Adkins, Donnie Yen, Lance Reddick, Laurence Fishburneet plus.

Alors que Keanu continue de basculer dans ses projets d’acteur, sa petite amie de longue date, Alexandre Grant, a été à ses côtés. Les tourtereaux se fréquentent depuis des années, mais sont devenus officiels du tapis rouge en novembre 2019. Depuis lors, la beauté passionnée s’est présentée à divers événements pour soutenir son beau chaque fois qu’elle le peut.

