Keanu Reeves parle d’aller au “pays des deepfakes”: “C’est effrayant”

Keanu Reeves n’est pas fan de la nouvelle tendance “deepfake”.

Dans l’article de couverture de Wired en mars, la star de “John Wick” a partagé ses inquiétudes concernant la technologie, une forme de média synthétique qui projette la ressemblance d’une personne sur une autre photo ou vidéo.

“Ce qui est frustrant, c’est que vous perdez votre agence”, a déclaré Reeves au magazine. “Lorsque vous donnez une performance dans un film, vous savez que vous allez être monté, mais vous y participez. Si vous allez dans le monde du deepfake, il n’a aucun de vos points de vue. C’est effrayant.”

Il a poursuivi : « Il va être intéressant de voir comment les humains gèrent ces technologies. Ils ont de tels impacts culturels et sociologiques, et l’espèce est étudiée. Il y a tellement de « données » sur les comportements maintenant. notre éducation, dans notre médecine, dans nos divertissements, dans notre politique, et comment nous faisons la guerre et comment nous travaillons.”

Il a été révélé dans l’interview que la star de “The Matrix” a une clause dans son contrat disant que ses performances ne peuvent pas être manipulées sans son approbation.

“Cela ne me dérange pas que quelqu’un fasse un clin d’œil pendant un montage. Mais au début, au début des années 2000, ou peut-être dans les années 90, j’ai fait modifier une performance”, a déclaré Reeves.

Il n’a pas précisé quel rôle mais a expliqué : “Ils ont ajouté une larme sur mon visage, et je me suis dit : ‘Hein ?!’ C’était comme, ‘Je n’ai même pas besoin d’être ici.'”

Les deepfakes sont déjà devenus un problème pour Hollywood.

En 2021, une entreprise russe appelée Deepcake a créé une image réaliste générée par l’IA de Bruce Willis dans une publicité pour Megafon, une société de télécommunications russe. Le visage de Willis a été imposé sur la tête d’un acteur russe à l’aide de la technologie des réseaux neuronaux.

Cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles Willis avait vendu les droits à son image après l’annonce de son diagnostic d’aphasie et de sa retraite par intérim en 2022.

Cependant, les représentants de Willis ont nié ces allégations. “Sachez que Bruce n’a aucun partenariat ou accord avec cette société Deepcake”, a déclaré l’agent de Willis dans un communiqué à la BBC à l’époque.

Avant la clarification, il y avait des spéculations selon lesquelles Willis continuerait “d’agir” à travers des deepfakes après avoir révélé qu’il souffrait d’aphasie, ce qui altère ses capacités cognitives.

Deepcake a contesté l’idée qu’il pourrait vendre les droits à son image, mais un porte-parole de la société a déclaré à la BBC que Willis leur avait donné “son consentement (et beaucoup de matériel) pour créer son jumeau numérique”.

