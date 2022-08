Keanu Reeves parle à une fan de 80 ans juste pour lui remonter le moral dans la plupart des mouvements de Keanu Reeves

L’acteur Keanu Reeves est surtout connu parmi ses fans pour son humble personnalité et l’un de ses gestes favorables aux fans récemment révélé est réconfortant au-delà de toute mesure. Un utilisateur de Reddit a récemment partagé son expérience de rencontre avec Keanu Reeves et s’est souvenu du gentil geste de la superstar pour la grand-mère de l’utilisateur. La personne âgée, qui a subi un accident vasculaire cérébral au début des années 70, était confinée à la maison depuis environ une décennie en raison de son état de santé.

Alors qu’elle faisait face à un malaise dû à son trouble, c’est le film de Keanu Reeves qui l’a réconfortée. Les personnes âgées avaient le plus grand béguin pour Reeves et disaient toujours qu’il lui rappelait son mari. L’acteur est devenu l’un de ses plus proches compagnons lorsqu’elle ne pouvait pas sortir pour rencontrer ses propres amis.

L’utilisateur de Reddit a écrit: «Ma grand-mère avait le béguin pour Keanu Reeves parce qu’il lui rappelait mon grand-père quand il était jeune – a vu toutes ses affaires, de Bill et Ted à The Matrix. Elle a eu un accident vasculaire cérébral au début des années 70 et a été confinée à la maison pendant les 10 dernières années de sa vie, alors regarder des films était son principal passe-temps et elle est devenue presque comme une amie pour elle parce qu’elle a si rarement vu les siens.

L’incident a eu lieu peu de temps après la sortie de The Matrix lorsque l’oncle de l’utilisateur était à Los Angeles pour affaires. Il a accidentellement rencontré Reeves dans un restaurant chic. Après que la star ait fini son repas, l’oncle de l’utilisateur a décidé d’approcher la star pour lui raconter l’histoire de la vieille dame. Ce qui s’est passé ensuite était quelque chose qu’il n’avait jamais imaginé. Keanu Reeves a été tellement touché par l’histoire qu’il a demandé à son oncle de l’appeler.

“Keanu a demandé s’il avait un téléphone portable sur lui et quand il a confirmé que c’était le cas, il a dit:” Appelez-la, je veux lui parler “. Il a parlé avec ma grand-mère pendant plusieurs minutes et cela a absolument fait son année. Elle était tellement isolée et sa gentillesse sincère envers elle et son intérêt pour elle ont montré à quel point il était un homme vraiment incroyable », a conclu l’utilisateur de Reddit.

Sur le plan professionnel, Keanu Reeves a été vu pour la dernière fois dans The Matrix Resurrections. Il se prépare maintenant à reprendre son rôle de John Wick dans John Wick : Chapitre 4.

