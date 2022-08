Keanu Reeves jouera dans “Devil in the White City” de Hulu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Keanu Reeves assume son premier grand rôle à la télévision.

Reeves, 57 ans, devrait jouer dans “Devil in the White City” de Hulu, qui est produit par Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese ainsi que la star de “John Wick”.

L’émission, écrite par le producteur de “Castle Rock” Sam Shaw, est en développement depuis plus d’une décennie après que DiCaprio a pris en charge le projet en 2010. Le service de streaming n’a annoncé que jeudi que l’effort irait de l’avant.

Basé sur le best-seller d’Erik Larson “Devil in the White City”, Reeves incarnera le Dr H Burnham, un jeune architecte qui a aidé à développer les premiers gratte-ciel.

La date limite a indiqué que la série limitée commencera la production en 2023 et sortira l’année suivante. Un représentant de Hulu n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

La nouvelle série sera une réunion pour DiCaprio et Scorsese. Le duo a travaillé ensemble sur “Gangs of New York” en 2002, “Shutter Island” en 2010 et “The Wolf of Wall Street”, tous réalisés par Scorsese et dans lesquels DiCaprio a joué.

En plus de la carrière d’acteur de quatre décennies de Reeves, la star de “Matrix” a également de l’expérience dans la production. Il est actuellement producteur exécutif de “John Wick : Chapitre 4”, qui devrait sortir en mars prochain.

Reeves a joué le héros d’action emblématique John Wick pendant près d’une décennie, mais le rôle était à l’origine destiné à un acteur plus âgé tel que Clint Eastwood ou Harrison Ford.

L’un des producteurs de “John Wick”, Basil Iwanyk, a révélé dans le nouveau livre “Ils n’auraient pas dû tuer son chien : l’histoire orale complète non censurée de John Wick, Gun Fu et le nouvel âge de l’action”, par Edward Gross et Mark A. Altman, que l’assassin légendaire était censé être joué par un homme de 75 ans.

Iwanyk a déclaré dans le livre qu’un de ses meilleurs amis lui avait envoyé un scénario de Derek Kolstad – le créateur de la franchise “John Wick” – selon Entertainment Weekly.

“Le responsable était un homme de 75 ans, 25 ans après avoir pris sa retraite. C’était amusant de voir Clint Eastwood donner un coup de pied à… Je me suis dit : ‘D’accord, il y a probablement un ou deux noms avec lesquels tu pourrais faire ça : Clint Eastwood, Harrison Ford », a fait remarquer Iwanyk.

Reeves domine le grand écran depuis qu’il a décroché son premier grand rôle dans “Youngblood” en 1986. “Devil in the White City” marquera le premier grand rôle télévisé de l’acteur.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News a contribué à ce rapport.