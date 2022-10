Keanu Reeves fait de la moto à Malibu : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Keanu Reeves vivait sa meilleure vie à Malibu le mardi 11 octobre, alors qu’il apercevait un zoom sur sa moto avec un groupe d’amis. La John Wick star, 55 ans, a porté une veste de moto en cuir noir cool, bien sûr, alors qu’il s’arrêtait pour une bouteille rafraîchissante de Coca-Cola pendant l’expédition SoCal. La sortie survient quelques jours après qu’il a été révélé que Keanu a abandonné le Diable dans la ville blanche série en cours de production exécutive par Leonardo DiCaprioselon Variété.

La L’excellente aventure de Bill et Ted alun avait initialement signé pour jouer le rôle principal dans la série limitée Hulu, qui est basée sur le livre de fiction historique de 2003 du même nom par Erik Larson. Selon la logline officielle, l’émission “raconte la véritable histoire de Daniel H. Burnham, un architecte exigeant mais visionnaire qui court pour laisser sa marque sur l’histoire avec l’Exposition universelle de Chicago de 1893, et le Dr HH Holmes, le premier tueur en série moderne d’Amérique et l’homme derrière le célèbre “Murder Castle” construit à l’ombre de la Foire.

Dans ce qui aurait été son premier grand rôle à la télévision, Keanu a été choisi comme l’architecte Burnham. La nouvelle de son embarquement n’a éclaté qu’il y a deux mois, lorsque Variété a annoncé que le projet à longue gestation se dirigeait officiellement vers Hulu, avec Keanu attaché. En outre, Champs Todd a été signé en tant que réalisateur, cependant, il a également quitté la série, seulement deux jours après Keanu.

Diable dans la ville blanche a été un peu un projet pour Leonardo. Il a acquis les droits en 2010 avec l’intention de jouer dans un long métrage en tant que tueur en série Holmes, par Variété. Il a ensuite obtenu son pote et collaborateur fréquent Martin Scorsese le rejoindre sur le projet. Les deux, ainsi qu’une poignée d’autres producteurs, ont dirigé le navire depuis lors, traversant de nombreux revers avant d’atterrir sur sa dernière itération: la série limitée Hulu. Il n’y a pas encore de nouvelles sur qui ils envisagent de remplacer Keanu.