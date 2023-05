Keanu Reeves et son groupe Dogstar donnent une performance au festival – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Divertissement de Londres / SplashNews.com

Keanu Reeves58 ans, a montré son amour de la musique lorsqu’il s’est produit avec son groupe, Étoile de chien, au BottleRock Napa Valley Festival 2023 samedi. L’acteur et musicien portait un t-shirt noir, un pantalon marron clair et des bottes beiges alors qu’il jouait de la guitare pendant la représentation. Il avait également ses mèches jusqu’aux épaules et berçait sa barbe poivre et sel alors qu’il lançait beaucoup de sourires à la foule.

En plus de Keanu, le guitariste/chanteur de Dogstar Bret Domrose et batteur Robert Mailhouse effectué. Ils auraient inclus des chansons de leur troisième album à venir et quelques favoris plus anciens. Avant de monter sur scène, ils se sont rendus sur Instagram pour partager leur enthousiasme pour le concert.

« Nous venons d’être ajoutés pour jouer au festival BottleRock ! Nous sommes aux anges », lit-on dans la légende d’un article contenant une affiche pour l’événement. Ils ont également ajouté un emoji coeur rouge. Une fois la performance terminée, ils se sont à nouveau rendus sur la page des médias sociaux pour remercier tout le monde d’en avoir fait un succès. « Super d’être de retour sur scène ! Quelle journée fantastique nous avons eue. Merci beaucoup BottleRock », ont-ils écrit.

Dogstar s’est formé pour la première fois en 1991 et a sorti deux albums studio ainsi qu’un EP avant de se séparer en 2002. Ils se sont reformés en 2023 et semblent ravis de continuer à faire de la musique ensemble. Keanu a récemment déclaré Panneau d’affichage qu’en dépit d’une carrière d’acteur réussie, il n’a jamais considéré être dans le groupe comme un projet passionné qu’il ne poursuivrait que lorsqu’il en aurait le temps.

« Il ne s’agit pas de » prendre du temps pour ça « », a-t-il déclaré au point de vente la semaine dernière. « C’est quelque chose qui fait partie de ma vie. » Il a également admis que même si cela fait plus de deux décennies que le groupe n’a pas sorti d’album, une réunion était dans son esprit depuis un moment.

« Jouer ensemble me manquait, écrire ensemble me manquait, faire des spectacles ensemble me manquait. C’est quelque chose qui m’a toujours manqué », a-t-il déclaré. « Nous sommes arrivés à un endroit où nous ne jouions plus, et ça m’a manqué… Une fois que nous avons commencé à jouer, et c’était bien, et vraiment positif et créatif, c’est à ce moment-là que c’était comme, ‘D’accord, faisons en sorte que cela se produise. ‘”

Dogstar travaille toujours sur les détails de son quatrième album studio et n’a pas encore annoncé de titre ou de date de sortie. Leur performance à BottleRock était la première qu’ils donnaient en public depuis leur séparation en 2002.

