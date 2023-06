Keanu Reeves et son ex Sofia Coppola se réunissent pour le whisky Suntory – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Keanu Reeves, 58 ans, n’a aucun problème à travailler avec une ex-petite amie pour une bonne cause. Le John Wick star a collaboré avec son ex Sophie Coppola52 ans, sur une nouvelle publicité pour House of Suntory, et l’ancien couple étaient ensemble pour la fête du 100e anniversaire de la marque de whisky à Londres le jeudi 1er juin. Keanu et Sofia, qui se sont brièvement fréquentés au début des années 1990, après s’être rencontrés via le père de Sofia Francis Ford Coppola, posés ensemble devant les caméras lors de l’événement. Keanu portait un costume noir traditionnel avec des bottes marron, tandis que Sofia portait un haut de couleur crème avec une paire de jeans noirs. Les ex ont également assisté à la fête d’anniversaire de la House of Suntory à New York le 23 mai, comme le montre la photo ci-dessous.

Avant la fête de Londres, Keanu a parlé à PERSONNES sur la création du heure du soleil film hommage, et a déclaré qu’il n’hésitait pas à travailler avec son ex-petite amie. « C’était cool [to get] une chance de travailler avec Sofia Coppola et de travailler avec [her brother] Romain Coppola sur une sorte de courte publicité puis sur une docu-série », a-t-il partagé. « C’était une opportunité vraiment spéciale. »

Keanu a également déclaré que c’était « vraiment merveilleux » de filmer la publicité au Japon, au même endroit que le film oscarisé de Sofia. Perdu dans la traduction a eu lieu. « C’était extraordinaire d’avoir l’opportunité de passer du temps avec des gens de Suntory, en allant à la distillerie fondatrice Yamazaki, puis en allant simplement rencontrer des maîtres mélangeurs et tous les artisans », a déclaré Keanu.

Keanu a eu une relation courte mais douce avec Sofia il y a plus de 30 ans. Le couple s’est rencontré lorsque Keanu a joué dans le film de son père Dracula de Bram Stoker en 1991. Ils se sont brièvement fréquentés avant de se séparer l’année suivante. Sofia allait épouser un autre réalisateur Spike Jonzé. Après leur divorce, elle s’est mariée plus tard Phénix chanteur Thomas Marset ils ont deux filles ensemble, Romy, 16, et Cosima, 13.

Pendant ce temps, Keanu est sorti avec plusieurs femmes depuis sa séparation de Sofia. Il était en couple avec Jennifer Symé mais ils ont rompu après leur fille Ava Reeves était tragiquement mort-né à huit mois. Étonnamment, Jennifer est décédée en avril 2001 à l’âge de 28 ans après avoir perdu le contrôle de sa voiture. Depuis 2019, Keanu est en couple avec l’artiste Alexandra Grant50.

