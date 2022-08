Keanu Reeves et Sandra Bullock sont-ils secrètement des vampires ? Lisez cette théorie du complot bizarre

Hollywood fait des films mettant en vedette des vampires depuis des années, mais on ne penserait pas que les stars des films seraient elles-mêmes surnommées vampires. Oui, certains acteurs semblent beaucoup plus jeunes que leur âge réel, mais attribuer cela au vampirisme est un peu trop. Cependant, une tendance récente de TikTok fait exactement cela. L’hypothèse bizarre est devenue virale sur TikTok, où une vidéo présente un certain nombre de célébrités bien connues à côté de leur jumeau vintage.

Selon un rapport du Daily Star, le catalyseur était une vidéo TikTok publiée avec la légende “What yall think”. Suite à cela, la vidéo a comparé les portraits des célébrités côte à côte tout en posant la question : « Ces célébrités sont-elles des vampires ou des élites ? Ensuite, un certain nombre de photographies de célébrités nous sont présentées, notamment celles de Keanu Reeves, Sandra Bullock, Robert Pattinson, Eddie Murphy, Jay-Z et Johnny Depp, où elles semblent étrangement être là depuis plus d’un an. siècle ou plus.

L’article d’Hollywood News a continué en affirmant qu’ils avaient des preuves que les célébrités étaient des vampires après avoir observé que Keanu Reeves et Sandra Bullock semblaient arrêter de vieillir à peu près au même moment. Ils ont même utilisé des photos pour le soutenir, et l’une des photos de Matthew McConaughey a un ressemblance surprenante qui vous fera spéculer s’il est un voyageur temporel.

La théorie du complot a trouvé de nombreux preneurs avec certains utilisateurs convaincus que Robert Pattinson était un vampire. Cependant, cela peut probablement être attribué à sa conviction d’en avoir joué un dans la série Twilight. D’autres n’ont pas tardé à souligner avec une explication rationnelle que chaque personne a un sosie quelque part dans le monde.

Même si la vidéo sur l’idée de vampire comprend de nombreuses personnes célèbres, l’un des sosies a été démystifié. En réponse au message initial, un utilisateur aux yeux perçants a souligné que la photo du sosie d’Eddie Murphy avait vraiment été prise de lui pour sa comédie de 2003 The Haunted Mansion.

Une de moins, mais il y a vraiment trop de ces photos étrangement similaires pour toutes les démystifier. Qu’est-ce que tu penses?

