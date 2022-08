Keanu Reeves écrase le mariage du couple en Angleterre : « Hors de ce monde »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Keanu Reeves a rendu la nuit de noces d’un couple “très spéciale”.

La star de “Matrix”, 57 ans, a récemment rencontré James et Nikki Roadnight au Fawsley Hall Hotel & Spa dans le Northamptonshire, en Angleterre, avant que le couple ne l’invite à leur mariage.

“Il était très amical et a dit qu’il le ferait [come] plus tard”, a déclaré Nikki à Newsweek. “Nous ne savions pas s’il le ferait ou non, mais c’était cool que mon mari lui ait parlé!”

La mariée s’est rendue sur les réseaux sociaux après le grand jour pour partager des photos de mariage qu’elle a prises avec la star.

“Nous avons passé le week-end le plus incroyable !!”, a-t-elle écrit sur Twitter.

KEANU REEVES RÉPOND AVEC BIENVEILLANCE AUX QUESTIONS DES ENFANTS À LA RÉCLAMATION DES BAGAGES APRÈS UN VOL INTERNATIONAL, DES SPECTACLES VIRAUX

Après que le couple a échangé ses vœux, un employé de l’hôtel a partagé qu’un invité “très spécial” les attendait.

“C’était très excitant”, a déclaré Nikki au point de vente. “Je suis allé dire bonjour et me présenter, et je lui ai offert un verre, mais il a refusé et a dit qu’il venait de faire un long vol, donc il ne resterait pas longtemps, mais il était si gentil et amical et nous a félicités pour notre mariage.”

Nikki a partagé que Reeves était gentil avec les invités du mariage “starstruck” et a même posé pour des photos avec le personnel de l’hôtel.

KEANU REEVES ADRESSE DES PHOTOS VIRALES DE LUI SEMBLANT TRISTE, PARTAGE COMMENT IL SE SENTAIT VRAIMENT

“Ma mère, Jo, a pris des photos et a crié à tout le monde de crier “Vitesse” en prenant la photo”, a-t-elle partagé. “Nous en avons ri car c’est l’un de ses films les plus anciens ! Nous sommes de grands fans.”

Nikki a détaillé le jour de son mariage comme étant déjà “parfait” et “magique”, mais l’apparition surprise de Reeves a rendu la journée “hors de ce monde” et lui a donné, à elle et à son mari, “quelque chose à retenir”. [at] le début de bien d’autres aventures.”

Reeves est dans une relation qui lui est propre. L’acteur et sa petite amie, Alexandra Grant, se sont rendus publics pour la première fois en novembre 2019 et ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple en assistant au LACMA Art + Film Gala présenté par Gucci à Los Angeles.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Reeves et sa petite amie artiste sont amis depuis des années, a rapporté le magazine People. Selon le point de vente, ils ont collaboré à plusieurs projets, notamment Livre de 2011 de Reeves “Ode au bonheur” et “Shadows” de 2016, qui présentait les illustrations de Grant.

Dans sa vie professionnelle, des nouvelles ont été partagées plus tôt ce mois-ci que Reeves devrait jouer dans “Devil in the White City” de Hulu, qui est produit par Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese ainsi que le Étoile de “John Wick”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cela marque le premier grand rôle télévisé des stars de cinéma.