Keanu Reeves a eu la réaction la plus saine d’être appelé « le plus gentil gars d’Hollywood »

Keanu Reeves est apparu dans la série en ligne Red Table Talk de la co-vedette de Matrix Resurrections, Jada Pinkett Smith. Pour célébrer le 100e épisode de la RTT, l’animatrice Jada a accueilli Reeves, Carrie-Anne Moss et Priyanka Chopra pour une réunion spéciale Matrix. Au cours de leur conversation, Jada a déclaré à Reeves que quelques fans à lui voulaient lui poser des questions. Dans un message vidéo, un fan californien a demandé à Reeves : « Keanu, tout le monde dit que tu es le gars le plus gentil d’Hollywood, et tu es une personne tellement généreuse. Pendant qu’elle parlait, un Reeves très timide a commencé à cacher timidement son visage. Le fan a ajouté : « Que faites-vous pour vous offrir ? Reeves a continué à sourire d’embarras pendant que Jada riait et le caressait.

Pendant toute la durée de la question, l’acteur canadien est resté plié en deux et a secoué la tête d’un côté à l’autre avec un sourire timide gravé sur son visage. Plus tard, il a réussi à se ressaisir pour répondre à la question alors que Jada insistait auprès de lui et de Carrie-Anne sur le fait qu’elle voulait savoir: « Que font-ils pour se donner? » de tous les deux.

Reeves « Allons faire une balade en moto, lisons. » Il a ajouté qu’il adorait aller au cinéma et pour lui, son travail est aussi comme ça. La star a déclaré: « On me demande souvent: » Vous savez, vous êtes là-dessus depuis un certain temps. « Est-ce que vous l’aimez toujours ? » Et en réponse, il dit que oui, il l’aime encore plus.

Priyanka s’est jointe à l’interview et a partagé son parcours depuis la réception d’un appel jusqu’à sa participation à la distribution vedette et à sa collaboration avec Reeves. L’actrice a révélé qu’elle avait pu faire l’expérience de la modestie et de la générosité de Reeves pendant le tournage. Elle s’est souvenue d’une journée particulièrement difficile en disant que Reeves ne s’en souviendrait probablement pas. C’était le premier jour du tournage après une période de confinement de six mois. Il s’est approché d’elle pour un discours d’encouragement. Priyanka a partagé: « Il (Reeves) a dit que c’était une journée très difficile et beaucoup à faire, vous avez fait un si bon travail et vous devriez le savoir. »

Elle a exprimé: « Quand vous avez une journée et que vous avez juste besoin que quelqu’un vous le dise. » Reeves était très astucieuse, elle se sentait en ajoutant « il peut bien lire la pièce et cela signifiait beaucoup pour moi, surtout en tant que nouvel enfant du quartier dans le film ».

Les résurrections matricielles verront Priyanka essayer le rôle de Sati. Réalisé par Lana Wachowski, le film met également en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, entre autres. Le film sortira le 22 décembre en salles et sur HBO Max.

