Roy Keane pense toujours que Liverpool remportera le titre de Premier League malgré son glissement contre Southampton lundi soir.

Les Reds ont eu une campagne de bégaiement selon leurs standards élevés habituels et n’ont pas marqué dans un match de championnat depuis 258 minutes.

Mais les hommes de Jurgen Klopp sont toujours en tête de la Premier League sur la différence de buts, et Keane est convaincu que malgré la concurrence supplémentaire, Liverpool sera à nouveau glorieux.

« Sur le titre? Je reste avec Liverpool. Je pense que City. Je pense que United se débrouille très bien », a déclaré l’Irlandais sur Sky Sports.

« Ce sont certainement les ligues les plus excitantes que nous ayons vues ces 15-20 dernières années. Il y a aussi Leicester, Tottenham. Les deux meilleurs que j’ai dit il y a quelques mois et je vais rester avec Liverpool et City. »

Keane a récemment été interrogé sur les espoirs de Manchester United de remporter le titre cette saison et a admis que son ancienne équipe avait effectivement une chance.

« S’ils continuent à gagner des matchs de football [they can win the title], » il a dit.

« Nous avons été très critiques à leur égard au début de la saison – eh bien je l’étais, et à juste titre, car leur forme à domicile était si mauvaise.