Roy Keane a remis en question la mentalité de Manchester United dans la course au titre et a une nouvelle fois critiqué le gardien David de Gea.

United a concédé un égalité dans le temps additionnel pour faire match nul 3-3 avec Everton samedi dans un match qui a vu De Gea en faute pour au moins un des buts.

Ce résultat, associé à la raclée 4-1 de Manchester City contre Liverpool, signifie que les Red Devils ont maintenant cinq points de retard sur l’équipe de Pep Guardiola après avoir joué un match de plus.

Et s’adressant à Sky Sports, Keane a admis que les espoirs de United de remporter une première Premier League depuis 2013 s’estompent rapidement, alors qu’il a également pointé le doigt une fois de plus sur De Gea.

« Je suis vraiment surpris, nous ne pensions pas cela au cours des 12 derniers mois que United pourrait défier Manchester City, mais je pense qu’ils seront les meilleurs des autres », a déclaré la légende de United à Sky Sports.

«En écoutant Ole et les dernières performances et le gardien de but hier soir… ils n’ont probablement pas la conviction qu’ils peuvent défier Man City.

«Et si vous ne croyez pas que vous pouvez le faire, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas. Mais ils sont capables de marquer beaucoup de buts.

« De toute évidence, quand Ole est sorti hier soir, il ne se sentait pas prêt à gagner la ligue. Je pense juste que si vous jouez pour Man United et que vous êtes près du sommet, vous devez vous croire. peut gagner le titre de champion.