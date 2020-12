Roy Keane a été laissé manger ses propres mots après avoir critiqué la défense de Manchester United avant leur affrontement 0-0 contre Manchester City.

Les Red Devils cherchaient à rebondir après leurs mésaventures en Ligue des champions en milieu de semaine contre leurs plus grands rivaux.

Après s’être écrasé du tournoi européen en phase de groupes, à la suite d’erreurs défensives flagrantes, Keane n’était pas optimiste.

L’ancien capitaine de United a critiqué la défense de son ancienne équipe dans le passé et était tout aussi cinglant avant le match sur Sky Sports.

Il a déclaré: « Ils doivent gagner aujourd’hui. Ils doivent commencer rapidement. Ils doivent écraser les gens. Ils doivent en faire un match de derby.

« Ma plus grande inquiétude, comme d’habitude, c’est le gardien de but et les quatre arrières, ils vous donnent des cauchemars.

« Si United peut gagner le match, tout d’un coup vous regardez la table et cela ressemble à un début de saison décent.

« United doit faire avancer le ballon rapidement. Ils ont des joueurs en haut du terrain qui peuvent causer des dégâts.