Ke Huy Quan, lauréat d’un Oscar, rejoint la série Marvel dans une saison 2 chaotique – The Mercury News

Seulement deux ans et trois mois après la première de « Loki » sur Disney+ – à peine 27 mois ! — la série Marvel est de retour pour une deuxième saison. Si vous détectez du sarcasme, il y a l’ironie qu’une émission sur le temps ait vraiment repoussé les limites d’un écart raisonnable entre les saisons.

Ceux qui se consacrent davantage à l’univers cinématographique Marvel ne le verront peut-être pas de cette façon, mais cela ressemble à une erreur. La première saison a pris un tel élan, avec Loki, le dieu nordique du mal, divertissant sans fin de Tom Hiddleston, goûtant à sa propre médecine dans les entrailles de la Time Variance Authority à consonance orwellienne, avant de faire équipe avec l’agent laconique de TVA d’Owen Wilson. Mobius M. Mobius à… honnêtement ? Je ne m’en souviens même pas.

Mais le sort de l’univers est en jeu ! Et Kang de Jonathan Majors, l’agent du chaos également connu sous le nom de Celui qui reste, est en quelque sorte à l’origine de tout cela.

Majors, vous vous en souviendrez peut-être, est au milieu de ses propres problèmes du monde réel. Plus tôt cette année, l’acteur était accusé pour avoir agressé et harcelé sa petite amie d’alors, et le procès est en cours. Il a également été accusé d’agir de manière violente ou abusive dans d’autres contextes de travail. Tout cela jette un voile sur son apparition ici. Même sa performance – principalement en tant que variante du personnage, un type de professeur fou nommé Victor Timely – ressemble à quelque chose tiré d’un sac à astuces laissé par un dessin animé du samedi matin, plein de choix maladroits et d’une livraison hésitante. «Nous n’avons pas besoin de lui», dit un personnage à un moment donné. « Peut-être que nous ne l’avons jamais fait. » C’est une ligne qui fonctionne comme un commentaire sur la présence des Majors, comme si la série reconnaissait (involontairement) l’évidence.

La saison de six épisodes reprend là où l’histoire s’est arrêtée, avec Loki courant pour sauver sa vie dans les couloirs de TVA où il est poursuivi par Mobius, qui ne semble pas reconnaître le gars. C’est parce que Loki glisse dans le temps et que nous sommes dans le passé, avant que lui et Mobius ne fassent connaissance.

Finalement, Loki demande à Mobius d’appeler les chiens et d’écouter. Une guerre approche, prévient-il. Et tout se résume à Celui Qui Reste.

Mobius : « C’est comme ça que tu l’appelles ou c’est son nom ? »

Loki : « C’est comme ça que j’ai été présenté. »

Mobius : « Assez arrogant. C’est comme s’appeler Last Man Standing.

Wilson sous-estime tout, quel que soit le projet, et cela fonctionne ici pour donner un peu de lest à la série. J’aime particulièrement les moments plus calmes entre les deux, m’asseoir pour une part de tarte au citron vert et réfléchir à leurs options. Quelle émission ne supporterait pas de mettre les choses en pause pour un peu de tarte ?

Ke Huy Quan, lauréat d’un Oscar (« Tout, partout, à la fois ») rejoint le casting dans le rôle d’Ouroboros, surnommé OB, qui est l’équivalent TVA du département informatique. Il y a un moment intelligent où lui, Loki et Mobius jouent avec des moyens – un dérapage à mi-temps – pour résoudre le problème de Loki.

Mais ils ont finalement des enjeux plus importants à résoudre, à savoir une bataille pour l’âme de TVA, qui est sur le point de s’effondrer. Des lignes temporelles entières disparaîtront et des gens mourront (une proposition plus abstraite que significative, malgré de nombreux discours sincères affirmant le contraire) et l’aspect temporel, quel qu’il soit, suscite des inquiétudes considérables. Si vous avez soudain l’impression d’échouer à un cours de physique, bienvenue au club. Mais Quan est un ajout formidable au casting, courant frénétiquement dans le jargon de TVA et tentant de truquer une solution. Vous vous attendez à moitié à ce qu’il emprunte une phrase à une autre franchise : « Je lui donne tout ce qu’elle a, capitaine ! »

Il est probablement préférable d’aborder « Loki » comme une pure action-aventure, sans parler de l’histoire. (Spoiler : il n’y a pas d’histoire.) C’est une série de décors, certains meilleurs que d’autres. Lorsque Loki et Mobius se rendent à une première de film, la vue de Hiddleston élégant dans un smoking offre une lueur du James Bond qu’il aurait pu être.

Ils voyagent à travers différentes branches du temps (avec parcimonie) et nous n’en avons qu’un infime avant-goût (Mobius en fait) en train de fouiller lors d’un séjour à l’Exposition colombienne de Chicago pour rassembler Victor Timely et le ramener à la TVA afin que son aura puisse être scanné afin d’ouvrir les portes anti-souffle. Bravo à l’ensemble d’avoir prononcé ces lignes avec un visage impassible.

S’il y a un fil thématique dans « Loki » que j’aurais aimé que l’écrivain Eric Martin approfondisse avec une certaine vigueur, c’est celui-ci : les employés de TVA ont tous été kidnappés dans leurs branches temporelles respectives, leurs souvenirs effacés pour mieux fonctionner comme des drones. Enfouie là-dedans, il y a peut-être une critique de la main lourde du capitalisme, mais la série s’en éloigne, divisée en deux. Rien à voir ici, les amis !

Le design de production rétro-futuriste (de Kasra Farahani) est la carte de visite de l’émission, avec des ordinateurs encombrants, des téléphones à cadran, des machines à bobines et des tubes pneumatiques. Il y a même un Automate à la TVA. J’adore ce détail. La costumière Christine Wada a habillé les employés de bureau de TVA d’un combo chemise et cravate doté d’un col sans fin qui s’étend subtilement des deux côtés pour se fondre dans l’épaule. C’est un vêtement fascinant !

Si l’emo Loki est un peu ennuyeux – « Arrête d’essayer d’être un héros », lui dit quelqu’un, « tu es un méchant. Tu es doué pour ça. Faites ça »- Hiddleston donne à l’ensemble la patine de la classe. Malgré cela, on ne lui donne pas beaucoup de motivation pour son personnage. Loki a apparemment des sentiments sur le sort de ces nombreuses personnes invisibles qui existent sur toutes ces différentes branches temporelles. Visuellement, ces branches sont représentées sur un grand écran dans le centre de contrôle, ressemblant à un diagramme de veines et d’artères.

Dommage qu’il n’y ait pas de coeur.

———

‘LOKI’

2,5 étoiles (sur 4)

Classement : TV-14

Comment regarder : Disney+

———

