Ke Huy Quan est une star d’action dans le premier rôle principal

Déplacez-vous, Statham. Toi aussi, Schwarzenegger. Il y a une nouvelle star d’action en ville.

Ke Huy Quan incarne un agent immobilier affable avec un sombre secret dans le prochain film d’action L’amour fait mal (précédemment intitulé Avec Amour), et Divertissement hebdomadaire a votre premier aperçu exclusif. Dans son premier rôle principal, l’acteur oscarisé incarne Marvin Gable, un agent immobilier de la banlieue de Milwaukee dont la vie est bouleversée lorsqu’il reçoit une mystérieuse enveloppe cramoisie. Cela vient de Rose (Ariana DeBose), son ancienne complice qu’il a laissée pour morte.

Marvin est bientôt rejeté dans un monde de tueurs à gages impitoyables commandés par son frère seigneur du crime Knuckles (Daniel Wu), le forçant à affronter son passé enfoui. L’ancien porteur de ballon de la NFL Marshawn Lynch, Mustafa Shakir, Rhys Darby et Sean Astin font également partie du casting du film du coordinateur vétéran des cascades Jonathan Eusebio (John Wick, le gars de la chute) dans son premier long métrage de réalisateur.

Ke Huy Quan (à gauche) et Marshawn Lynch dans « Love Hurts ».

Lorsque l’agent de Quan l’a informé qu’on lui avait proposé le rôle principal, il « était excité » mais aussi « très confus », a déclaré l’acteur. Divertissement hebdomadaire. « Je dis : « Attends, pourquoi me proposent-ils ça ? Je ne ressemble en rien à ça. Je lui ai même dit : « Vous devriez appeler Jason Statham. Il va adorer ce scénario. » Mais après avoir rencontré les producteurs, il s’est rendu compte que le film réclamait « un autre type de star d’action, pas la star d’action que nous avons vue au cours des dernières décennies. Il n’a pas peur d’être vulnérable ; il n’a pas l’air d’un dur à cuire jusqu’à ce que la situation soit nécessaire. C’est une vision intéressante du genre.

Eusebio, en revanche, savait dès le début que ce serait Quan. « Avec Ke, ce film a coïncidé avec la saison des récompenses pour Tout partout en même temps« , dit le réalisateur. « Vous le voyez faire son retour ; il est très édifiant, ses discours sont les meilleurs. Je connaissais déjà ses antécédents en matière de cascadeurs à Hong Kong, donc je savais à quel point il était physiquement capable.

Ke Huy Quan et Ariana DeBose dans « Love Hurts ».

Quan, qui a une formation en arts martiaux et a réalisé des cascades sur des titres comme ceux des années 2000 X-Men avant son retour à l’écran, il s’est entraîné pendant trois mois avant le début de la production, en se concentrant sur les étirements, les poids et l’entraînement de base. « J’étais catégorique à ce sujet. J’ai dit à nos producteurs : ‘Vous devez me laisser faire tous les combats moi-même' », dit-il. « Et cela sans même savoir si je pourrais le faire ou pas ! »

Fan des films d’action classiques de Hong Kong mettant en vedette des légendes comme Jackie Chan, Jet Li et Sammo Hung, Quan était déterminé à suivre leurs traces en réalisant ses propres cascades. « Je savais que ça allait être intensif et vraiment difficile, mais je voulais le faire », dit Quan. Il rentrait dans son appartement au Manitoba, au Canada, épuisé et meurtri après une journée de travail, qui comprenait le lancer. avec l’ancienne star de la NFL Lynch (il n’y avait «rien de plus effrayant» que d’avoir un ancien porteur de ballon venant sur lui à toute vitesse, plaisante-t-il) et l’icône des arts martiaux Wu. «Nous y sommes vraiment allés», dit-il à propos de ce dernier. « Je suis de la vieille école et lui aussi, et c’est comme ça qu’on nous a appris à faire en sorte qu’une séquence de combat soit belle. Vous ne pouvez pas faire semblant. »

Ke Huy Quan dans « L’amour fait mal ».

Et n’oublions pas son compatriote oscarisé DeBose, qui, selon Quan, a apporté « tellement » à Rose. « Vous ne voulez pas jouer avec Rose », taquine-t-il à propos du personnage « dur à cuire » et « déterminé ». C’était particulièrement émouvant de jouer aux côtés du personne qui (émotionnellement) lui a remis son grand Oscar gagner en 2023. « Il y avait cette admiration mutuelle entre nous, ce respect après avoir traversé toute la saison des récompenses ensemble et avoir reçu l’Oscar d’elle et elle annonçant mon nom avec tant d’émotion », dit Quan. «Je me souviens m’être approché d’elle et lui avoir fait un gros câlin. Je lui ai dit : « J’adorerais travailler avec toi ». Je ne savais pas que mon premier film après Oscar était avec elle.

Bien que Marvin ait exigé beaucoup de Quan (merci aux sels de bain d’Epsom), il recommencerait – ceci malgré les inquiétudes de son ancien EEEAO sa costar et bonne amie Michelle Yeoh, qui connaît une chose ou deux sur les séquences d’action. « Elle dînait avec ma femme et m’a demandé : « Comment va Ke ? Elle a dit : « Il est épuisé tous les soirs. Il travaille très dur. Michelle dit : « Echo, dis-lui de ne pas tout faire lui-même ! Dites-lui de s’en remettre au doublé ! Et bien sûr, je n’ai pas suivi ses conseils », explique Quan. « Je voulais me prouver que je peux encore le faire. »

Ke Huy Quan (à gauche) et le réalisateur Jonathan Eusebio sur le tournage de « Love Hurts ».

Eusebio est « très fier du casting » réuni. « C’est un film très amusant », dit-il. « Les héros d’action les plus intéressants sont ceux auxquels les gens peuvent s’identifier. C’est bien de pouvoir s’identifier à quelqu’un qui vous ressemble ou qui a grandi dans les mêmes circonstances. Quan espère que cela trouvera un écho auprès du public. « Je ne ressemble pas à une star d’action typique », dit-il. « Un dur à cuire n’a pas besoin de ressembler à un dur à cuire. »

En réfléchissant à son parcours sinueux à Hollywood, l’ancien enfant star admet : « Je n’aurais jamais pensé que je serais un jour numéro un sur une liste d’appels. Chaque fois que j’allais regarder un film d’action, que ce soit Schwarzenegger, Stallone, Seagal ou Statham, je fantasmais d’être à leur place, mais cela n’existait que dans mon fantasme. Quel incroyable pas en avant.

L’amour fait mal sort en salles le 7 février 2025.