Ke Huy Quan dit que sa nomination aux Oscars est “incroyablement surréaliste”

Mardi matin, Ke Huy Quan, Michelle Yeoh et leurs co-réalisateurs de “Everything Everywhere All at Once”, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, se sont rencontrés lors d’un appel vidéo pour regarder ensemble l’annonce des nominations aux Oscars, et alors que le hit de science-fiction battait son plein jusqu’à chacune de ses 11 superbes nominations, le groupe porterait un toast, haleterait, applaudirait et crierait.

“C’était si fort que nous pouvions à peine entendre ce que quelqu’un disait”, a déclaré en riant Quan, qui a reçu sa première nomination aux Oscars mardi pour avoir joué Waymond Wang, le mari au naturel du propriétaire de la laverie multivers de Yeoh. Comment a-t-il réagi à la lecture de son nom ?

“Je sautais de haut en bas, criant à tue-tête, exactement de la même manière que lorsque j’ai reçu l’appel téléphonique de mon agent disant que les Daniels voulaient que je joue à Waymond”, a déclaré Quan lors d’un entretien téléphonique. demi-heure après l’annonce. Il a décrit mardi comme l’un des jours les plus heureux de sa vie. « C’est tellement surréaliste. Je suis ravi.

“Everything Everywhere” représente un retour de carrière majeur pour Quan, qui est devenu célèbre en tant qu’enfant acteur dans des films comme “The Goonies” et “Indiana Jones and the Temple of Doom”, mais a cessé de jouer pendant des décennies lorsqu’il a trouvé des rôles pour un Asiatique. acteur difficile à trouver. En regardant “Crazy Rich Asians” en 2018, Quan a commencé à réfléchir à un retour, et deux semaines après avoir demandé à un ami agent de le représenter, il a été envoyé “Everything Everywhere” et a passé sa première audition depuis des années.