KDDI et Samsung forment une alliance mondiale de découpage de réseau 5G – Samsung Global Newsroom

Les entreprises unissent leurs forces pour faire progresser les services et solutions de découpage de réseau mondial 5G

Samsung Electronics et KDDI ont annoncé aujourd’hui que les sociétés ont signé un protocole d’accord (MOU) pour former une alliance mondiale de découpage de réseau 5G. Grâce à cette nouvelle alliance, les sociétés travailleront ensemble pour introduire une gamme de services commerciaux de découpage de réseau 5G et évaluer de nouveaux modèles commerciaux basés sur cette technologie innovante.

Cette annonce fait suite aux efforts continus des entreprises pour faire progresser le découpage de réseau, un marché qui devrait croître de plus de cinquante pour cent par an de 2023 à 2030.1 KDDI et Samsung ont mené un essai sur le terrain en janvier 2023, qui a mené à bien le découpage du réseau d’assurance des accords de niveau de service (SLA) sur un réseau 5G autonome (SA) en direct à Tokyo, au Japon. Les sociétés ont également démontré le découpage du réseau avec un contrôleur intelligent RAN (RIC) pour la première fois dans l’industrie en 2020.

« KDDI a été à l’avant-garde de l’innovation en matière de découpage de réseau et nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape significative avec Samsung pour montrer comment cette technologie peut améliorer les expériences 5G pour les consommateurs et les entreprises », a déclaré Toshikazu Yokai, directeur du réseau et directeur général. , directeur général adjoint du secteur technologique chez KDDI. « Grâce à cette alliance stratégique, nous visons non seulement à créer de nouveaux cas d’utilisation immersifs, mais également à explorer le potentiel infini de transformation des industries. »

Le découpage du réseau permet de créer plusieurs réseaux virtuels au sein d’une seule infrastructure de réseau physique, où chaque tranche est dédiée à une application ou un service spécifique, répondant à des objectifs différents. Par exemple, les opérateurs peuvent créer une tranche à faible latence pour les véhicules automatisés, une tranche IoT pour les usines intelligentes et une tranche à bande passante élevée pour le streaming vidéo en direct, le tout au sein du même réseau. Cela signifie qu’un réseau unique peut prendre en charge simultanément un large éventail de cas d’utilisation, accélérant ainsi la fourniture de nouveaux services et répondant aux demandes personnalisées de diverses entreprises et consommateurs.

« Combinant la solide expertise technique de Samsung et le sens des affaires de KDDI, cette nouvelle alliance nous aidera à faciliter l’innovation avec un engagement commun à continuer de faire progresser la 5G au niveau supérieur », a déclaré Junehee Lee, vice-présidente exécutive, responsable des ventes et du marketing mondiaux, activité réseaux. chez Samsung Electronics. «Nous sommes impatients d’étendre notre collaboration avec KDDI pour exploiter pleinement les nombreuses opportunités qu’offre le découpage du réseau 5G.»

Samsung a été le pionnier de la fourniture réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à une recherche et un développement continus, Samsung incite l’industrie à faire progresser les réseaux 5G grâce à son portefeuille de produits leader sur le marché, allant de vRAN 3.0, Open RAN et Core aux solutions de réseaux privés et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.

À propos de KDDI

KDDI est un fournisseur de services de télécommunications au Japon, offrant des services 5G et IoT à une multitude de clients particuliers et entreprises au Japon et à l’étranger via ses marques « au », « UQ mobile » et « povo ». Dans la stratégie de gestion à moyen terme (FY23.3-FY25.3), KDDI promeut la stratégie de croissance des satellites pour renforcer l’évolution de ses activités de télécommunications axée sur la 5G et l’expansion des domaines d’intervention centrés sur les télécommunications.



Plus précisément, KDDI se concentre particulièrement sur les cinq domaines suivants : DX (transformation numérique), Finance, Énergie, LX (transformation de la vie) et co-création régionale. En particulier, pour promouvoir DX, KDDI aide les entreprises clientes à intégrer les télécommunications dans tout via l’IoT, à organiser un environnement dans lequel les clients peuvent profiter de l’utilisation de la 5G sans se rendre compte de sa présence, et à fournir des plates-formes commerciales qui répondent aux besoins spécifiques du secteur pour prendre en charge clients dans la création d’entreprises.



De plus, KDDI place la « gestion durable » qui vise à parvenir à une croissance durable de la société et à l’amélioration de la valeur de l’entreprise avec nos partenaires au cœur de la stratégie de gestion à moyen terme.



En exploitant les caractéristiques de la 5G afin de faire évoluer le pouvoir de connexion, KDDI œuvre vers une ère de création de nouvelle valeur.

