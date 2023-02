KDDI choisit Samsung 5G Core pour alimenter son réseau commercial autonome 5G au Japon – Samsung Global Newsroom

Le cœur 5G SA natif du cloud de Samsung garantit une grande stabilité, une fiabilité et des performances optimisées

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société avait été sélectionnée par KDDI pour fournir son cœur 5G autonome (SA) natif du cloud pour le réseau commercial de l’opérateur à travers le Japon. Le 5G SA Core de Samsung offrira une gamme d’avantages au réseau de KDDI, notamment une latence plus faible et une fiabilité élevée, ainsi que des capacités améliorées par la 5G. Cela inaugure une nouvelle génération de services et d’applications disponibles pour les consommateurs et les entreprises clientes de KDDI.

La solution 5G Core de Samsung prend en charge les réseaux 4G et 5G, offrant une migration transparente de la 4G vers la 5G. Le 5G Core de la société est également conçu avec des fonctionnalités essentielles pour assurer la stabilité et la fiabilité du réseau, telles qu’une fonction de contrôle de surcharge pour contrer les pics de trafic soudains ainsi qu’une prise en charge de la géo-redondance. Pour un déploiement géographiquement redondant, Samsung et KDDI exploitent plusieurs cœurs à divers endroits, chaque cœur étant dimensionné pour capter des charges au cas où l’un des cœurs actifs deviendrait indisponible en raison de pics de trafic ou de catastrophes naturelles.

« Nous nous efforçons de fournir les meilleures expériences mobiles à nos clients grâce à l’innovation réseau et notre réseau 5G SA avancé offrira d’immenses capacités », a déclaré Toshikazu Yokai, directeur général, directeur général de la division de développement technique des réseaux mobiles chez KDDI. «Avec le 5G SA Core de Samsung, nous offrirons une vitesse sans précédent, une connectivité instantanée et une fiabilité élevée qui pourraient apporter de nombreuses nouvelles valeurs d’expérience pour les consommateurs et les entreprises. Nous sommes impatients de continuer à faire progresser les réseaux 5G pour rester en avance sur les besoins de nos clients. »

“KDDI a été à l’avant-garde de l’ouverture de la prochaine frontière des services 5G et nous sommes fiers de voir notre collaboration à long terme s’approfondir avec de nouvelles opportunités alors que nous conduisons une innovation continue et réalisons ensemble une vision technologique”, a déclaré Junehee Lee, vice-président exécutif. , responsable des ventes et du marketing mondiaux, Networks Business chez Samsung Electronics. “Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec KDDI pour remodeler le paysage des services 5G au Japon et franchir de nouvelles étapes 5G.”

L’architecture autonome permettra à KDDI de créer un réseau 5G indépendant, permettant des capacités de latence plus faibles qui sont essentielles aux cas d’utilisation hautes performances tels que les usines intelligentes, les véhicules automatisés, les jeux en ligne basés sur le cloud et la diffusion en direct multi-caméras lors d’événements sportifs.

Le 5G Core de Samsung permettra également à KDDI d’optimiser le découpage du réseau — une fonctionnalité qui nécessite un noyau 5G SA complet. Le découpage en tranches de réseau divise une seule infrastructure de réseau physique en plusieurs tranches virtuelles, où chaque tranche est dédiée à un cas d’utilisateur ou à une application spécifique. Grâce à cette fonctionnalité, un seul réseau peut prendre en charge de manière dynamique plusieurs cas d’utilisation et applications 5G à la fois, accélérant la fourniture de nouveaux services et répondant aux demandes personnalisées des entreprises et des consommateurs. Par exemple, les opérateurs peuvent créer une tranche à faible latence pour les véhicules automatisés, une tranche IoT pour les usines intelligentes et une tranche à bande passante élevée pour le streaming vidéo en direct. — le tout au sein d’un même réseau.

Avec le déploiement de 5G SA Core, Samsung fournit un large portefeuille de ses solutions 5G à KDDI — allant du RAN au Core. Dans le cadre de leur collaboration, Samsung a fourni ses solutions de réseau 5G qui prennent en charge les bandes de fréquences à ondes basses, moyennes et mm de l’opérateur. — y compris les radios Massive MIMO.

Depuis plus d’une décennie, les deux sociétés travaillent ensemble, franchissant d’importantes étapes en matière de réseaux 5G, notamment la sélection par KDDI de Samsung en tant que fournisseur de solutions réseau 5G et le déploiement du réseau 5G sur 700 MHz. Récemment, KDDI et Samsung ont annoncé la première démonstration de l’industrie du découpage du réseau d’assurance des accords de niveau de service (SLA) à l’aide d’un contrôleur intelligent RAN (RIC) sur un réseau 5G SA en direct et le lancement du déploiement commercial de sites RAN virtualisés ouverts (vRAN) dans Osaka, qui est également la première implémentation MU-MIMO commerciale au monde avec une interopérabilité multifournisseur conforme à l’O-RAN.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, du RAN et du Core virtualisés aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.