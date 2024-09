KD Lang fait vibrer le groupe Reclines lors de la cérémonie de remise des prix de l’Association canadienne de musique country

Ouvrir cette photo dans la galerie : kd lang se produit lors des CCMA Awards à Edmonton le samedi 14 septembre 2024.JASON FRANSON/La Presse Canadienne

Le légendaire KD Lang a reformé son groupe lors de la cérémonie de remise des prix de l’Association canadienne de la musique country.

Lang a fait équipe avec les Reclines pour la première fois en 35 ans pour interpréter « Big Boned Gal » de leur dernier album ensemble en 1989.

Vêtue d’une robe bleue et verte de style western, Lang se pavane sur la scène d’Edmonton pour incarner la « fille à forte ossature du sud de l’Alberta ».

Ouvrir cette photo dans la galerie : Josh Ross remporte le prix de l’artiste de l’année lors de la cérémonie des CCMA Awards à Edmonton le samedi 14 septembre 2024.JASON FRANSON/La Presse Canadienne

Lors de la cérémonie de remise des prix, MacKenzie Porter d’Alberta et Josh Ross d’Ontario ont remporté le prix du meilleur artiste féminin et du meilleur artiste masculin de l’année.

Ross a également remporté le prix de l’artiste de l’année et du single de l’année pour « Trouble ».

L’artiste ontarienne Jade Eagleson a remporté le prix de l’album de l’année pour « Do It Anyway ».

Le James Barker Band de Woodville, en Ontario, a remporté le prix du choix des fans et celui du groupe de l’année.

Ouvrir cette photo dans la galerie : kd lang arrive sur le tapis rouge lors des CCMA Awards à Edmonton le samedi 14 septembre 2024.JASON FRANSON/La Presse Canadienne

Lors de leur discours de remerciement, le chanteur Barker a fait allusion à une nouvelle musique et à une éventuelle tournée en 2025.

Ross dit que lui et son groupe jouent environ 150 concerts chaque année et ne sont jamais à la maison, mais il ajoute que le fait d’avoir remporté le titre d’artiste de l’année a valu le travail acharné.

Porter a remporté le prix de l’artiste féminine de l’année et de la meilleure vidéo pour « Chasing Tornadoes ».

La victoire de l’artiste féminine met fin à une séquence de cinq années consécutives au cours desquelles Tenille Townes s’est vu décerner le prix tant convoité.

Porter avait déjà été nominé sept fois pour ce prix au cours de la dernière décennie, mais n’avait pas remporté ce prix jusqu’à présent.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Leon Draisaitl des Oilers d’Edmonton, à gauche, remet un maillot à l’animateur Thomas Rhett lors de la cérémonie de remise des prix CCMA à Edmonton le samedi 14 septembre 2024.JASON FRANSON/La Presse Canadienne

L’artiste de Medicine Hat, en Alberta, dit qu’il faut beaucoup de travail acharné et d’énergie pour réussir en tant que femme dans l’industrie de la musique country et a salué ses collègues chanteuses et sa fille nouveau-née.

L’auteur-compositeur-interprète ontarien Owen Riegling a rejoint les deux artistes dans le cercle des gagnants, remportant le prix de l’artiste révélateur de l’année.

L’émission a commencé avec l’artiste américain et co-animateur Thomas Rhett, nommé Canadien honoraire par les joueurs des Oilers d’Edmonton Corey Perry et Leon Draisaitl.

Rhett a enfilé un maillot des Oilers qui lui a été offert par le duo.