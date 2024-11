KCTCS a aidé plus de 4 400 détenus à obtenir un GED et une nouvelle bourse avec KSU

Les collèges communautaires et techniques du Kentucky célèbrent une étape importante : plus de 4 400 GED obtenus par des personnes incarcérées grâce au système depuis 2020.

Quatorze collèges KCTCS dispensent un enseignement par l’intermédiaire du Kentucky Adult Education, l’agence d’État qui administre les programmes GED. Les cours ont lieu dans les prisons et les prisons du comté. Au total, plus de 14 400 personnes se sont inscrites à des programmes de préparation au GED, et 4 460 personnes incarcérées ont obtenu leur GED.

« De nombreuses personnes incarcérées seront libérées un jour et seront nos voisins », a déclaré Maggie Price, directrice de la réussite des étudiants au Maysville Community and Technical College. « Nous voulons que nos voisins soient éduqués et impliqués dans l’amélioration de nos communautés. La recherche soutient également ces raisons. Nous voyons de plus en plus d’études publiées indiquant que les gens sont moins susceptibles de récidiver lorsqu’ils participent à des programmes éducatifs pendant leur incarcération.

La recherche montre que les détenus qui travaillent pour obtenir des certificats ont des taux de récidive plus faibles une fois libérés, a déclaré Price.

« Lorsque nous disons que le KCTCS est l’éducation pour tous, c’est exactement ce que nous voulons dire. Soutenir ceux qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires est une priorité clé pour notre État et notre main-d’œuvre », a déclaré le président du système, Ryan Quarles.

KCTCS et KSU annoncent une bourse de transfert

Un nouveau programme a été annoncé qui offrirait aux étudiants des collèges KCTCS des frais de scolarité gratuits à la Kentucky State University.

Les demandes de bourses pour le Bourse d’études Kentuckians Pathway clôture le 15 novembre. Les étudiants KCTCS éligibles à Pell qui obtiennent leur diplôme d’associé via KCTCS et sont transférés à KSU pourront obtenir leur baccalauréat sont éligibles, la bourse couvrant les frais de scolarité d’automne et de printemps.

« La KSU s’engage à éliminer les obstacles et à élargir les opportunités dans l’enseignement supérieur et nous voyons que cette bourse a le potentiel de changer positivement la vie des étudiants », a déclaré le président de la KSU, Koffi Akakpo. «Nous considérons notre partenariat avec le KCTCS et cette bourse comme un investissement nécessaire dans nos futurs dirigeants et changeurs du monde en garantissant aux Kentuckiens un accès à une éducation postsecondaire abordable.»

Selon les données du KCTCS, 63 % des titulaires d’un diplôme d’associé ont reçu une bourse Pell au cours de l’année universitaire 2022-23 et pourraient être éligibles à la bourse.

« Nous savons que l’éducation ouvre les portes à des opportunités qui changent des vies pour toujours. Nous savons également que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour rendre l’enseignement supérieur abordable pour les Kentuckiens », a déclaré Quarles. « Même si tous les étudiants n’ont pas besoin de fréquenter un établissement de quatre ans pour réussir, bon nombre de nos étudiants poursuivront leurs études après avoir obtenu leur diplôme d’associé.

Le Barnstable Brown Gala récolte 1 million de dollars pour le Royaume-Uni

Le Barnstable Brown Gala a fait don d’un million de dollars au Barnstable Brown Diabetes Centre du Royaume-Uni lors de son gala de 2024. Au total, plus de 21 millions de dollars ont été reversés au Royaume-Uni lors du gala pour financer le traitement et la recherche sur le diabète depuis 2008.

Le gala a lieu chaque année autour du Kentucky Derby, attirant de nombreux invités célèbres. Le Barnstable Brown Diabetes Centre au Royaume-Uni propose des traitements aux patients et concentre ses recherches sur le traitement et les soins du diabète.

« Ce don d’un million de dollars du Barnstable Brown Brown Gala est un autre don transformateur pour le Centre et la lutte contre le diabète », a déclaré le Dr Simon Fisher, directeur du Barnstable Brown Diabetes Center de l’Université du Kentucky. « Le soutien de longue date de la famille Barnstable Brown a eu un impact considérable sur les soins que nous prodiguons ici au Kentucky et sur la recherche que nous menons pour faire progresser les soins du diabète dans le monde entier.