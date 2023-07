KCR : Rencontrez Wendy Williams, la nouvelle facilitatrice du centre de bénévolat communautaire de KCR

Wendy Williams travaille dans des organismes sans but lucratif depuis plus de 25 ans et reconnaît à quel point les bénévoles sont essentiels pour eux.

« Les bénévoles sont souvent l’épine dorsale des agences et valent leur pesant d’or », déclare Wendy lors de son premier jour dans son nouveau rôle de coordonnatrice du centre communautaire et de bénévolat chez KCR Community Resources, où elle se concentrera sur la gestion du centre de bénévolat et la mise en œuvre du programme innovant et réussi de jumelage de bénévoles, Volunteers4All. « Les bénévoles ont un impact en offrant le précieux cadeau du TEMPS. Le temps est une denrée précieuse et inestimable et notre secteur à but non lucratif aurait du mal sans ces personnes et leurs dons.

« Pendant plusieurs années, j’ai accompagné des personnes atteintes de lésions cérébrales acquises et traumatiques, dont plusieurs n’ont pas pu retourner au travail après leur blessure », poursuit Wendy, reconnaissant que la relation entre les organismes et les bénévoles est vraiment mutuellement bénéfique. « Bon nombre de ces personnes ont éprouvé un sentiment d’appartenance et ont souvent trouvé une grande satisfaction à faire du bénévolat; cela leur a donné ‘une raison de sortir du lit’.

« Dans mon nouveau rôle, j’aime vraiment que KCR Community Resources s’engage à faire en sorte que notre communauté valorise les bénévoles et que nous soutenions le mouvement des bénévoles tant du côté organisationnel qu’individuel », explique Wendy. « Notre site Web contient une pléthore de ressources allant de l’hébergement de VolunteerConnector, une base de données régionale d’auto-recherche qui associe les bénévoles aux opportunités, au programme Volunteers4All, un programme de soutien individuel plus personnalisé pour vous connecter à la bonne opportunité qui vous aidera dans votre cheminement vers le bénévolat ou pour trouver un emploi significatif. »

Plus récemment, Wendy a travaillé comme coordonnatrice au Family Hub, où elle a eu le plaisir de travailler avec des organismes communautaires et des bénévoles pour soutenir les familles avec de jeunes enfants. Par un caprice ironique du destin, c’est alors qu’elle aidait une personne à se connecter à un rôle de bénévole qu’elle a trouvé l’offre pour ce poste.

« Histoire drôle. Je soutenais une personne atteinte de lésions cérébrales qui avait d’excellentes compétences en organisation et en communication. Ils avaient des problèmes de mémoire, mais avaient mis en place de bonnes stratégies compensatoires. Je leur ai présenté la base de données VolunteerConnector et les possibilités de bénévolat chez KCR Community Resources », raconte Wendy. « A côté de l’onglet des opportunités de bénévolat sur le site Web se trouve également la section de l’emploi et j’y ai vu l’affichage pour le poste de Family Hub. J’ai postulé, j’ai obtenu le poste et je travaille maintenant pour KCR Community Resources depuis deux ans. Oui, la personne atteinte de lésions cérébrales a également trouvé une opportunité de bénévolat !

En tant que connecteur naturel, Wendy offre des compétences uniques pour jumeler les gens pour le programme Volunteers4All qui est financé par la Fondation Prospera.

« Si vous êtes une personne qui cherche à faire du bénévolat et que vous avez le temps et l’intérêt, alors il y a une opportunité dans la communauté pour vous. Peu importe si vous avez une heure par semaine ou 30, il y a des opportunités pour vous », déclare Wendy. « Si votre organisme est à la recherche de bénévoles mais n’a pas le temps de recruter, il faut qu’on en parle ! Je peux vous aider à publier un poste sur la base de données VolunteerConnector afin que des bénévoles potentiels puissent vous trouver. Je pourrai même peut-être trouver quelqu’un avec des compétences spécifiques qui conviendrait parfaitement à votre agence. »

Wendy travaille également sur la foire des bénévoles d’Okanagan qui aura lieu le 16 septembre 2023 de 10 h 00 à 14 h 00 au Parkinson Recreation Centre.

« J’ai hâte de visiter tous les kiosques et de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de renouer avec des gens que je connais depuis un certain temps », déclare Wendy. « Si vous n’êtes pas encore inscrit pour votre stand, assurez-vous de nous contacter. Nous prévoyons qu’au moins 70 organisations participeront cette année, ce qui donnera aux volontaires de nombreuses opportunités parmi lesquelles choisir.

Pour communiquer avec Wendy, contactez-la à [email protected] ou au 250-763-8008 x122.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothee à [email protected].

