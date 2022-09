KCR: Okanagan Volunteer Fair fête ses 25 ans

Le 17 septembre, l’Okanagan Volunteer Fair célèbre son 25e anniversaire d’argent à Parkinson Recreation avec une participation exceptionnelle de plus de 70 organisations, dont l’une des plus récentes organisations à but non lucratif de Kelowna, la Kelowna Citizens for a New Performing Arts Centre Society, constituée en société le 15 octobre 2020. Connu officieusement sous le nom de Friends of KPAC, cet organisme 100 % bénévole a été formé pour soutenir la création d’un centre des arts de la scène exceptionnel d’ici 2026 au centre-ville de Kelowna. La présidente fondatrice Patricia Ainslie partage sa passion pour leur mission et les avantages pour la communauté.

« Un centre emblématique des arts de la scène à Kelowna desservirait tout l’Okanagan, car il n’est qu’à ‘une heure de route’ », explique Patricia. « Nous travaillons avec le gouvernement municipal de Kelowna pour faire avancer un plan visant à remplacer le théâtre communautaire de Kelowna et nous faisons également appel à la communauté des arts de la scène et à d’autres parties prenantes pour favoriser un soutien général et soutenu des entreprises et du public pour le projet.

« Les bénévoles ont un impact énorme en aidant à accroître le soutien public pour les arts et pour un nouveau centre des arts de la scène », poursuit Patricia. « Plus il y aura de bénévoles qui aimeraient faire partie de cela, plus vite ce soutien augmentera… et plus tôt nous verrons un nouveau centre des arts de la scène. L’engagement en temps dépendra des comités auxquels vous souhaitez vous joindre. Tout le monde a des compétences d’une certaine sorte et ensemble, nous trouverons votre meilleur “fit”. La condition préalable la plus importante est une appréciation des arts de la scène et la réalisation à quel point notre communauté a besoin d’un véritable centre des arts de la scène pour remplacer notre théâtre communautaire de 850 places vieux de 60 ans.

Pour faire du bénévolat auprès des Amis de KPAC, vous pouvez leur envoyer un courriel directement à kelownaperformingarts@gmail.com. Pour en savoir plus sur eux, consultez leur site Web www.kelownaperformingarts.ca ou la page Facebook @KCNPAC. Ou venez au Salon des bénévoles et rencontrez certains des Amis de l’APKK en personne.

L’Okanagan Volunteer Fair est une façon fabuleuse d’en savoir plus sur une variété d’organisations, comment elles engagent des bénévoles, quels sont leurs besoins et comment vous pouvez apporter vos compétences et votre passion pour aider. Cette année, plus de 70 organisations partageront leur mission, leur impact et les personnes qu’elles servent. Des arts, des loisirs et des services sociaux aux jeunes, aux personnes âgées, aux familles et aux animaux, il y a certainement une passion avec laquelle vous pouvez vous connecter. Le bénévolat doit être réciproque – il vous rend service en partageant votre temps et vos compétences. Le bénévolat renforce votre communauté, votre réseau, votre expérience, vos compétences, votre impact et vous permet de rester actif et impliqué ! Cet événement est gratuit et amusant. Pour plus d’informations sur le Salon des bénévoles – peut-être aimeriez-vous même y faire du bénévolat – contactez Ezra Grande au 250-763-8008 poste 213 ou ezra@kcr.ca.

Un immense MERCI à nos commanditaires : la Central Okanagan Foundation, Interior Savings, la Ville de Kelowna, le Kelowna Capital News et Black Press et à BellMedia, dont Virgin 99.9, Move 101.5 et Talk AM1150. Leur engagement envers les bénévoles et la communauté rend possible la foire aux bénévoles d’Okanagan.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

