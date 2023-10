KCR n’a pas le courage de lutter contre les sondages sans utiliser d’argent ni d’alcool : Congrès

Quelques semaines avant les votes du Telangana, le Congrès s’en est pris au ministre en chef K Chandrashekar Rao, affirmant qu’il n’avait pas le courage de faire face à une élection sans utiliser d’argent liquide ou d’alcool pour attirer les électeurs.

Des scènes dramatiques se sont déroulées hier au mémorial des martyrs de Telangana, lorsque le chef du Congrès de l’État, Revanth Reddy, a été arrêté après avoir défié le ministre en chef de venir au mémorial et de se joindre à lui pour faire le vœu que leurs partis n’utiliseraient pas d’argent liquide ou d’alcool lors des élections.

M. Reddy a lancé un défi à KCR, également chef du parti au pouvoir, Bharat Rashtra Samithi, après que ses dirigeants ont affirmé que le Congrès distribuait de l’argent, de l’alcool et d’autres cadeaux aux électeurs.

Le chef du Congrès de l’État et ses partisans sont arrivés au mémorial hier à midi. Alors qu’il tentait d’entrer, la police l’a placé en détention préventive. Il a été libéré peu de temps après.

Dans un tweet, M. Reddy a déclaré que KCR n’avait pas le courage de chercher des votes sans distribuer d’argent ou d’alcool.

Plus tôt, le président en exercice du BRS et fils du KCR, KT Rama Rao, et le neveu du ministre en chef, T Harish Rao, avaient allégué que le Congrès du Karnataka parrainait la campagne Telangana du parti et envoyait Rs 1 500 crore pour assurer une victoire à Telangana.

Les allégations et les contre-allégations surviennent au milieu de saisies massives d’argent liquide et d’alcool non comptabilisés avant les élections. En seulement huit jours depuis l’entrée en vigueur du modèle de code de conduite, une récupération d’une valeur de Rs 100 crores a été réalisée. Comparez cela à la récupération totale de 103 millions de dollars à l’approche des élections de 2018.

Près de Rs 56 crore en espèces, de l’alcool d’une valeur de Rs 2,6 crore, de la ganja d’une valeur de Rs 3,42 crore, des bijoux d’une valeur de Rs 38,45 crore et d’autres cadeaux d’une valeur de Rs 70 lakh ont été récupérés jusqu’à présent, a déclaré la Commission électorale.