KCR : les bénévoles ont un impact local et mondial

Cette semaine, nous rencontrons Antonia De Boer, directrice exécutive de la Niteo Africa Society, qui a été fondée par l’actuelle présidente du conseil d’administration Karine Veldhoen en 2009 pour aider les jeunes lecteurs ougandais à développer les compétences critiques en littératie nécessaires pour un avenir brillant et plein d’espoir. Bien qu’entièrement dirigé par des bénévoles pendant de nombreuses années, Niteo a maintenant fait appel à Antonia en tant que directrice générale à temps plein de l’organisation. Antonia est une résolveuse de problèmes passionnée, dynamisée par la conversation collaborative et l’action sans réserve. Avec une maîtrise en études interculturelles et une expérience à but non lucratif, Antonia croit au modèle stratégique de partenariat international de Niteo, abordant les défis complexes de la pauvreté et de l’injustice mondiales par le biais de relations et de coopérations locales-mondiales.

“Nous collectons des livres pour enfants usagés en douceur auprès de particuliers et de plus de 20 bibliothèques scolaires SD23 pour remplir un Sea-Can et expédier à des organisations de base partenaires en Ouganda pour approvisionner les bibliothèques communautaires et scolaires”, explique Antonia. « À ce jour, nous avons expédié 275 tonnes de livres en Ouganda et avons travaillé avec des partenaires pour établir 12 centres d’alphabétisation à travers l’Ouganda.

« En janvier 2022, nous avons lancé un programme local de lecture en famille pour les familles de nouveaux arrivants à Kelowna en partenariat avec les bibliothèques régionales d’Okanagan », poursuit Antonia. “Nous sommes très heureux de reprendre ce programme pour l’année scolaire 2022-23.”

Le programme s’adresse à la fois aux parents et à leurs enfants d’âge scolaire (les frères et sœurs plus jeunes sont également les bienvenus) et se concentre sur l’apprentissage par les relations et le jeu. La meilleure façon pour les enfants d’améliorer leurs compétences en littératie est d’augmenter la quantité qu’ils lisent. Et tout simplement, les étudiants lisent plus quand ils aiment ça ! Niteo a une équipe de mentors de lecture bénévoles incroyables qui fournissent un soutien 1: 1 aux enfants et aux parents pendant les sessions hebdomadaires du programme, mais recherche plus de bénévoles pour rejoindre cette équipe.

« Nous ne pourrions pas faire le travail que nous faisons sans bénévoles ! Les bénévoles établissent des relations avec les familles qui participent à notre programme de lecture familiale et jouent un rôle crucial en les encourageant et en les soutenant », déclare Antonia avec enthousiasme. “Il y a toujours beaucoup d’excitation lorsque les enfants repèrent leur mentor de lecture dans la salle !”

« Les mentors bénévoles en lecture de notre programme de lecture familiale sont invités à s’engager chaque semaine pendant 2 heures (de 17 h à 19 h) les mardis ou mercredis pendant 10 semaines/semestre », ajoute Antonia. “Les bénévoles de notre programme de lecture en famille, semestre d’automne devront postuler avant le 16 septembre.”

La société recherche également des “Book Wranglers” qui s’inscrivent à des quarts de tri et d’emballage de livres qui correspondent à leurs horaires, un quart de travail typique d’emballage de livres dure 2 heures (le samedi, de 9 h à 11 h, ou les soirs de semaine, de 17 h à 19 h). Une autre façon de soutenir l’organisation est d’aider à la conception graphique, au site Web et à la collecte de fonds.

« Les bénévoles de NITEO se retrouveront dans une communauté solidaire et très amusante ! Les bénévoles partagent souvent à quel point ils ont aimé découvrir d’autres cultures grâce aux relations établies au cours de notre programme de lecture en famille », conclut Antonia. « Les bénévoles ont l’occasion de mettre en pratique leurs compétences en communication et en résolution de problèmes et d’en apprendre davantage sur eux-mêmes. Un étudiant universitaire bénévole dans notre programme a réalisé à quel point il aimait travailler avec les enfants et, après avoir obtenu son diplôme, a poursuivi une carrière d’interventionniste comportemental. Un autre bénévole a partagé : « Je ne m’attendais pas à la joie que cela me procurerait de voir quelqu’un réciter son ABC pour la première fois ! Une expérience tellement gratifiante et magnifique ! »

Les bénévoles peuvent postuler en ligne à : https://www.niteo.org/volunteer ou aller sur VolunteerConnector (www.kcr.ca) ou Do Some Good (www.dosomegood.ca). Pour en savoir plus sur Niteo Africa Society, rendez-vous sur www.niteo.org ou consultez leurs réseaux sociaux @niteoafrica. Vous pouvez envoyer un e-mail à Antonia directement à [email protected]

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au [email protected].

