KCR : les bénévoles nourrissent ceux qui en ont besoin

Gordon et Helen Ziglar ont entretenu leur ferme pendant près de 40 ans, puis quand il était temps d’arrêter, ils ont cherché un moyen de faire en sorte que leur terre aide les personnes mal desservies de la communauté, en particulier les femmes et les jeunes.

Ils ont cherché des options et ont soigneusement choisi la TBC Legacy Foundation comme organisation qui les aiderait à réaliser leurs rêves.

En 2015, ils ont fait don de leur ferme et de ses actifs à la TBC Legacy Foundation pour créer Helen’s Acres – un jardin communautaire qui, grâce au pouvoir des bénévoles, nourrit les personnes dans le besoin.

« Le rêve des Ziglars était de faire fonctionner la ferme pour la sécurité alimentaire à Kelowna, et c’est ce que nous faisons », a expliqué Nola Warnica, gestionnaire communautaire de Helen’s Acres.

« Notre mission est de connecter notre communauté, de les éduquer sur les pratiques de culture et de nourrir ceux qui en ont besoin.

« Tout ce que nous cultivons et récoltons, nous le donnons à la Central Okanagan Food Bank et à d’autres partenaires communautaires, comme le Family Hub (un programme de KCR Community Resources) qui distribue nos produits.

« Nos partenaires communautaires reçoivent les « premiers fruits » de notre récolte, ce qui signifie que tout ce qui est récolté est frais, mûr et nutritif directement à ceux qui en ont besoin. »

La ferme offre également un espace dédié à des partenaires en croissance comme Food for Thought, JCI Farm Project, Mamas for Mamas et Okanagan Tree Fruit Project.

Ces organisations gèrent les parcelles attribuées à travers leurs propres équipes, bénévoles et réseaux.

« Nos bénévoles ont du cœur pour les autres », a poursuivi Nola.

« Le jardinage n’est pas une tâche facile pour tout le monde, mais la récompense de savoir que vous contribuez à nourrir des familles qui ont juste besoin d’un peu d’aide supplémentaire en vaut vraiment la peine ! Le paysage du travail à l’extérieur dans l’Okanagan ensoleillé avec les montagnes en arrière-plan ne fait pas de mal non plus.

La plupart des bénévoles viennent aider entre avril et octobre, au moment des semailles et des récoltes. Les samedis sont toujours occupés par les bénévoles, mais il y a aussi d’autres matinées ajoutées tout au long de l’été au besoin.

La possibilité d’aider à la ferme est un excellent choix pour les groupes qui aiment se réunir pour faire du bénévolat.

« Nous avons eu la chance d’avoir un groupe d’élèves du niveau intermédiaire avec nous pendant deux mois, travaillant dans les champs. L’une des jeunes femmes a dit : “Ça me fait du bien de savoir que j’aide les autres”, a partagé Nola. “C’était tellement sincère et à une époque de notre monde où tant de gens luttent, qu’une si jeune personne reconnaisse la nécessité d’aider les autres était incroyable.

« Nous ne pourrions pas fonctionner sans nos bénévoles. L’étendue de la plantation et de la récolte effectuées à la ferme nécessite de nombreuses mains et cela ne serait pas possible sans le dévouement de ceux qui viennent chaque semaine pour aider.

« Ces bénévoles ont un impact en prenant soin des membres de notre communauté.

S’inscrire pour aider est facile : ils ont un horaire mensuel directement sur le site Web www.helensacres.com/volunteer ou vous pouvez en savoir plus sur le VolunteerConnector. Vous pouvez également en savoir plus sur ce qui se passe à la ferme en vous inscrivant à l’infolettre mensuelle en envoyant un courriel à communications@helensacres.com.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

