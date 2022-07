KCR : Les bénévoles donnent vie à l’art

La Kelowna Art Gallery vise à engager, inspirer et enrichir la grande communauté grâce à l’exposition, la collection et l’interprétation des arts visuels et leurs bénévoles aident à donner vie aux arts grâce à leur créativité et à leur temps.

Josh Desnoyers, coordonnateur du marketing et des événements de la Galerie, est reconnaissant de la différence que font les bénévoles. « Nous apprécions vraiment nos bénévoles, car bon nombre de nos programmes auraient tout simplement du mal à fonctionner sans eux. Nous aimons le fait qu’ils viennent d’horizons et d’expériences si différents et qu’ils apportent tous quelque chose d’unique à leur passage à la Galerie.

La Kelowna Art Gallery a été fondée en 1977 et a déménagé à son emplacement actuel en 1996 en tant que point d’ancrage du quartier culturel en plein essor. Josh souligne qu’« un secret mal gardé est que nous offrons l’entrée gratuite les jeudis. Chaque semaine, de 10 h à 20 h, les visiteurs peuvent venir voir ce que nous proposons… absolument gratuitement.

« Souvent, les gens pensent que la Galerie vend de l’art. Ce n’est pas vrai », poursuit Josh. « Notre travail consiste à rapprocher les gens et l’art, à faciliter les conversations et à aider les gens à avoir un engagement significatif avec l’art, ainsi qu’à explorer leur propre créativité. Ne pas être dans le jeu des ventes signifie que les artistes peuvent créer une installation spécifique au site qui n’est expérimentée que pendant un court moment avant qu’elle ne disparaisse pour toujours, ou peut présenter un travail qui remet en question même nos notions de ce qu’est “l’art”.

Les bénévoles de la galerie se mettent au travail dans un environnement qui célèbre la créativité et est rempli d’art visuel en constante évolution. Ils sont également une partie importante de l’équipe qui aide à initier les enfants aux concepts et aux idées artistiques, et ils aident la Galerie à organiser des événements spéciaux comme l’ouverture de nouvelles expositions d’art.

Les guides bénévoles aident l’équipe de la Galerie à organiser des visites scolaires qui enseignent aux enfants des sujets liés à nos expositions en cours. Une formation complète est fournie, mais une expérience dans un milieu éducatif ou de travail avec des enfants est un atout. Les Docents sont nécessaires d’octobre à juin et nécessitent un engagement hebdomadaire de 2 heures de jour (c’est-à-dire les mardis, de 9h30 à 11h30). Les Docents bénévoles travaillent principalement avec les étudiants et leurs professeurs/accompagnateurs.

Les bénévoles de l’événement aident aux réceptions d’ouverture, aux événements communautaires et aux collectes de fonds spéciales. Une formation complète est assurée. Une expérience dans un poste d’accueil ou de service est un atout. L’engagement est occasionnel d’un événement à l’autre, mais les événements ont généralement lieu les jeudis et vendredis soirs. Les bénévoles de l’événement interagissent avec les participants aux vernissages et aux événements spéciaux, qui sont principalement des adultes.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à l’équipe, remplissez le formulaire de demande de bénévolat qui se trouve à www.kelownaartgallery.com/volunteer/ explique Josh. “Nous fixerons un moment pour nous rencontrer et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.”

Un point culminant bénévole pour Josh est de voir des guides dans les espaces d’exposition, souvent accroupis au niveau des élèves du primaire, discutant avec enthousiasme des couleurs ou des formes d’une œuvre d’art particulière avec un jeune étudiant, inconscient du reste de la foule. autour d’eux.

“Récemment, nos guides ont dû patiemment (et sans trop rire) expliquer qui sont John Lennon et les Beatles, après que des enfants aient confondu l’empreinte d’Andy Warhol de Lennon dans “De Warhol à Banksy” pour un Harry Potter portant des lunettes rondes, » sourit Josh. « Les bénévoles sont une joie ! La Kelowna Art Gallery absolument ❤️ nos bénévoles. Nous ne saurions trop souligner à quel point ils contribuent à rendre l’art vivant dans notre communauté.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

