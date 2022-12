KCR : les bénévoles contribuent à un monde meilleur

Otavio Chaves est entrepreneur depuis plus de 10 ans et a utilisé ses compétences et ses connaissances pour faire du bénévolat chez lui au Brésil avant de venir au Canada avec sa femme en septembre dernier afin qu’elle puisse commencer son programme de doctorat à UBCO. En tant que bénévole passionné au Brésil, Otavio s’est tout de suite engagé pour aider dans sa nouvelle ville, partageant son enthousiasme et sa conviction de faire du bénévolat pour améliorer le monde à la Foire du bénévolat d’Okanagan.

« Je viens de Petrópolis, une petite ville près de Rio de Janeiro, et j’ai déménagé à Kelowna directement du Brésil avec ma femme et notre animal de compagnie. Au Brésil, j’ai été entrepreneur pendant plus de 10 ans et ma femme était professeur dans une faculté de médecine », explique Otavio. « Avant de déménager au Canada, nous avons dû prendre une décision difficile concernant notre stabilité professionnelle et vivre loin de nos parents et amis. Mais nous sommes ici, très enthousiastes à l’idée d’en savoir plus sur la culture canadienne et de découvrir un mode de vie différent. En faisant du bénévolat, vous apprenez à mieux connaître votre communauté, découvrez différentes façons de voir le monde, faites-vous des amis et amusez-vous.

Depuis 2019, Otavio est bénévole au Movimento Empreendedor (Mouvement entrepreneurial), une organisation qui promeut des programmes d’innovation et aide les entrepreneurs à réussir.

« J’ai fait du bénévolat en tant que promoteur et organisateur de programmes éducatifs pour aider les gens à réussir en tant qu’entrepreneurs et bons professionnels. Depuis lors, j’ai organisé 4 Startup Weekends et soutenu d’autres programmes sociaux tels que Galileo Project, qui éduque les jeunes Brésiliens des communautés mal desservies, en promouvant un cours de développement de logiciels de 6 mois », partage Otavio. “En février 2022, une catastrophe naturelle majeure s’est produite dans ma ville natale lorsque des milliers de familles ont perdu leur maison à la suite d’une violente tempête. En tant que bénévole pour une autre organisation sociale appelée TETO PARA TODOS (Maison pour tous), j’ai pu aider des centaines de familles en collectant des dons. Pendant la pandémie, ma femme et moi avons collecté des dons pour acheter de la nourriture aux familles des communautés pauvres. »

Pour Otavio, le bénévolat permet aux gens de partager leur expérience et leur travail pour avoir une société plus juste et équilibrée. « Si tout le monde pouvait aider un peu, nous aurions un monde bien meilleur. Je ne pouvais pas imaginer combien de bonnes choses me sont arrivées parce que j’ai aidé les autres », déclare Otavio, se rappelant qu’il se souvient toujours de la citation de l’auteur Ralph Waldo Emerson : « C’est l’une des plus belles compensations de la vie, qu’aucun homme ne peut essayer sincèrement d’aider l’autre sans s’aider lui-même.

“Ce qui pourrait n’être qu’une petite chose pour vous, pourrait être une expérience qui changera la vie de quelqu’un d’autre”, poursuit Otavio. “Parfois, pour avoir un impact positif sur la vie des gens, vous n’avez pas à faire des choses difficiles. Les petites choses comptent toujours, et le plus important est d’être présent dans la vie des gens.

Si vous souhaitez avoir un impact positif et être présent, consultez d'autres opportunités de bénévolat en ligne à www.kcr.ca.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources.

