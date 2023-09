KCR : Le volontariat montre le véritable esprit de la région

La Foire du bénévolat d’Okanagan aura lieu ce samedi – le moment idéal pour partager votre esprit de bénévolat et chercher votre opportunité de vous impliquer.

Plus de 60 organismes seront présents au Centre récréatif Parkinson, de 10 h à 14 h, prêts à discuter avec vous de leurs programmes et de la façon dont vous pouvez faire une différence.

Vous pouvez commencer à en apprendre davantage sur ces organisations dans le magazine Get Involved que nous publions en partenariat avec Kelowna Capital News.

Vous pouvez en avoir une copie dans votre journal ou télécharger la copie numérique à www.kcr.ca.

Dans le cadre du salon, nous proposons également un petit-déjeuner nourrissant pour les responsables des bénévoles qui célèbre le rôle que joue le personnel rémunéré pour garantir aux bénévoles une expérience positive et enrichissante.

Les bénévoles comptent sur leurs gestionnaires et leurs coordonnateurs pour s’assurer qu’ils sont correctement formés et informés de façon continue, qu’ils travaillent dans un emploi du temps qui correspond à leurs compétences et à leurs intérêts, et bien d’autres choses encore.

La plupart des gestionnaires de bénévoles portent des chapeaux variés et partagent tous la passion de soutenir les bénévoles et leur organisation dans l’accomplissement de leur mission.

Lors du petit-déjeuner de cette année, nous avons le plaisir d’entendre un pair de l’industrie, Jason Bedell, superviseur des services de soutien d’urgence au service d’incendie de Kelowna, qui coordonne le plan d’urgence régional.

Jason est originaire d’Adélaïde, en Australie, et a rencontré sa femme Ashley dans une histoire « Un Australien a rencontré un routard canadien ».

Ils sont revenus ensemble pour vivre et jouer à Big White Ski Resort.

Jason est tombé amoureux de Kelowna et les deux en ont fait leur résidence permanente, agrandissant leur famille avec deux filles Adelaide (Addy) et Matilda (Tilley).

Jason a commencé à travailler à la Ville de Kelowna en tant qu’employé occasionnel dans le service de la flotte et a vu que c’était une organisation où il était valorisé et soutenu et où il pouvait mener une carrière réussie.

Jason parlera de sa récente expérience au Centre des opérations d’urgence et nous savons qu’il fournira un aperçu inspirant du rôle du gestionnaire des bénévoles et de la crise des incendies de forêt à laquelle le centre de l’Okanagan est toujours confronté.

Nous lui avons posé quelques questions sur la manière de s’engager en tant que bénévole des services de soutien d’urgence et avons partagé ces réponses avec vous ici.

KCR : Quelle est votre organisation et comment avez-vous débuté dans votre rôle ?

Jason : Mon poste est nouveau pour 2023, financé par le plan d’urgence du RDCO, je gère les services de soutien d’urgence (ESS) au sein du district régional de Central Okanagan. ESS est un programme provincial, administré localement conformément aux politiques et procédures du ministère de la Gestion des urgences et de la Protection climatique. Après avoir passé près de 20 ans à travailler dans le domaine de la sécurité publique en Australie et au Canada et au cours des sept dernières années au sein du service de sécurité communautaire de la ville de Kelowna, passer au service d’incendie de Kelowna m’a semblé une progression naturelle.

KCR : Où les bénévoles soutiennent-ils votre organisation et quel impact ont-ils ?

Jason : Nous avons actuellement environ 50 bénévoles des services de soutien d’urgence dans le district régional. Les bénévoles du SSE font vraiment le gros du travail, ils répondent aux besoins des évacués, qu’il s’agisse d’un incendie de maison unifamiliale à 2 heures du matin ou d’incidents majeurs tels que l’évacuation de quartiers entiers comme nous l’avons vu avec l’incendie de forêt actuel de McDougall Creek. Les bénévoles de l’ESS font partie des premiers intervenants avec lesquels les évacués parleront lors d’une évacuation, leur fournissant un soutien, notamment un hébergement, de la nourriture et des vêtements.

KCR : Comment recrutez-vous les bénévoles ? De quelle formation s’agit-il ?

Jason : Une grande partie de notre recrutement vient du bouche à oreille. Nous avons une communauté ESS assez soudée qui est extrêmement fière du travail qu’elle accomplit dans la communauté. Il y a cinq cours obligatoires du Justice Institute of British Columbia requis pour devenir un bénévole qualifié de l’ESS. Ces cours sont gratuits et peuvent être suivis à votre rythme en ligne. Nous organisons des séances de formation en personne une fois par mois de septembre à juin. Ces sessions peuvent se concentrer sur tout, depuis les sessions basées sur des scénarios jusqu’au débriefing des incidents récents. Consultez notre site Web à rdco.com/ess pour en savoir plus.

KCR : Veuillez partager vos expériences récentes lors de l’urgence liée aux incendies de forêt. Qu’est-ce qui vous a marqué dans votre rôle et vos bénévoles ?

Jason : L’incendie de forêt de McDougall Creek a été l’un des incidents les plus complexes et les plus intenses auxquels l’équipe RDCO ESS a dû répondre, avec l’évacuation de plus de 10 000 maisons dans un laps de temps très court. Les bénévoles travaillaient des heures extrêmement longues, certains se retrouvant évacués de leur propre domicile, mais chaque matin, ils arrivaient prêts et disposés à ouvrir le centre d’accueil avec un sourire bienveillant sur le visage tout en apportant un soutien compatissant aux évacués. Les mots ne peuvent décrire à quel point les bénévoles de l’ESS sont importants pour leur communauté, gérant des conversations parfois difficiles et émotionnelles avec les évacués lors d’incidents très stressants, mais ils restent fermes, professionnels et diligents dans leurs fonctions. Le bénévolat montre le véritable esprit de notre région.

KCR : Comment prenez-vous soin de vos bénévoles pendant une crise ?

Jason : La communication est essentielle, écouter leurs expériences, ce qui fonctionne et parfois, plus important encore, ce qui ne fonctionne pas sont des conversations difficiles qui doivent avoir lieu régulièrement, et être un ardent défenseur des bénévoles est primordial en tant que superviseur. Qu’il s’agisse de petits problèmes tels que le café tardif du matin ou de garantir que leur propre bien-être mental soit soutenu et priorisé, la communication est au premier plan dans tous les aspects d’un déploiement ESS réussi.

La crise récente a mis en évidence le point critique selon lequel si vous souhaitez aider pendant une crise, le meilleur moment pour vous engager est avant que la crise ne survienne afin que vous soyez préparé, formé et prêt à faire une différence significative.

Visitez la Foire du bénévolat d’Okanagan samedi et cherchez votre opportunité de devenir bénévole.

Si vous souhaitez partager des nouvelles de votre bénévolat ou de votre organisation, contactez Dorothee Birker à [email protected].

