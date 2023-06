KCR : Le jardin de soins communautaire nourrit le corps et l’esprit

Doreen Morash, enseignante à la retraite au collège, jardinière passionnée et passionnée de culture, est la jardinière bénévole principale du Community Care Garden à l’extérieur des bureaux de Project Literacy et de KCR Community Resources.

L’idée du jardin est venue de Paul Zuurbier, directeur exécutif de Project Literacy, lorsque la sécurité alimentaire était au premier plan des préoccupations de nombreuses personnes pendant la pandémie. Il a contacté la directrice exécutive de KCR Community Resources, Ellen Boelke, au sujet d’un partenariat pour construire des lits de jardin surélevés dans notre cadre urbain afin de cultiver de la nourriture pour les participants, d’embellir le quartier et d’utiliser les jardins comme outil pédagogique pour les nouveaux arrivants qui apprennent l’anglais et sur le Canada. mode de vie. C’était en 2020 et les jardins ont connu un énorme succès au cours des dernières années, atteignant ses objectifs d’éducation et d’embellissement et produisant des centaines de livres de légumes frais pour les familles et les personnes dans le besoin. Les jardins ont été généreusement soutenus par Fortis BC comme un moyen de redonner à la communauté.

« J’ai aimé la philosophie de ce que font Project Literacy et KCR », déclare Doreen, lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle s’était engagée à entreprendre le projet. « Je suis associée aux étrangers qui viennent à Kelowna, car j’offre une situation de famille d’accueil aux étudiants qui viennent apprendre l’anglais. Cela me semblait familier et vous pouvez aider les gens à en apprendre davantage sur la nourriture que nous mangeons et la culture canadienne, et j’ai pensé que c’était une chose productive à faire pour enseigner et pour manger sainement.

« Les gens qui viennent ici, ce sont comme des explorateurs. Ils laissent tout ce qu’ils savent et veulent découvrir de nouvelles choses », ajoute Doreen. « Culturellement, cela peut être si différent et c’est une excellente façon d’apprendre. Quand j’ai entendu parler du jardin et de ses objectifs, j’ai simplement pensé : « Oui, cela correspond à ma façon de vivre et de penser » et j’ai décidé d’aider.

Doreen elle-même a également été une exploratrice de longue date. Elle a travaillé dans le nord à Kitimat, Terrace et Haida Gwai dans les années 1970 avant de déménager à Salmon Arm pour enseigner et élever deux fils. Lorsqu’elle a pris sa retraite, elle a enseigné à l’international, dans des écoles en Colombie et au Brésil pendant quatre ans.

« Ce que la plupart des gens ne savent pas à mon sujet, c’est que j’ai habité sans électricité ni eau courante pendant 7 ans sur l’île de Haida Gwai », rigole l’intrépide Doreen.

Depuis qu’elle a déménagé à Kelowna il y a 19 ans, Doreen a fait du bénévolat auprès de divers organismes, dont le Kelowna Community Theatre, le Rotary Centre of the Arts, la Art Gallery, le Kelowna Garden Club et elle a fait partie du Master Gardener Club pour la sept dernières années. Elle a également aidé à Helen’s Acres et à Food for Thought avant de prendre en charge le Community Care Garden.

Doreen a maintenant accepté avec enthousiasme la tâche d’être jardinière en chef pour la deuxième année. L’année dernière, elle a noté que le cadre urbain du jardin signifiait que certaines plantes avaient disparu, mais cela a également laissé l’une de ses histoires préférées.

« J’avais planté des tomates de première qualité qui étaient un peu différentes et dont tout le monde aurait pu observer le développement », s’amuse Doreen. « Puis un matin, alors que Paul arrosait, la plante avait disparu et sa place était un billet de 20 $ coincé dans la terre. Peut-être que quelqu’un voulait faire du shopping dans notre jardin – je ne sais pas. J’ai pris l’argent et j’ai acheté plus de plantes comme de la laitue, des épinards et du chou frisé à planter.

« Ou peut-être que quelqu’un a remarqué que parfois des plantes disparaissent et a voulu aider », poursuit Doreen. «Tant de gens s’arrêtent et me posent des questions sur les plantes quand je travaille ici. Cela a été un bon exercice pour bâtir une communauté. Il a une belle énergie. »

La fierté de Doreen de choisir la variété de légumes pour bien pousser et également de soutenir l’opportunité d’apprentissage est très évidente lorsqu’elle inspecte comment se portent les aubergines, les courgettes et d’autres légumes du globe. Elle a également choisi de cultiver cette année des choux de Bruxelles, qui sont extrêmement intéressants à voir pousser. Une nouveauté dans les jardins cette année est la fraise.

En tant que jardinière en chef, Doreen choisit les articles qui sont cultivés et où ils seront plantés et aide à entretenir les jardins et enseigne également aux bénévoles qui entretiennent les jardins quotidiennement, à arroser et à récolter lorsque les légumes sont prêts. Nos sincères remerciements à Doreen et à tous les autres bénévoles qui illuminent notre coin du monde de tant de façons.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au [email protected].

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunautéKelowna