KCR : Le bénévolat nous permet d’être présents

Alex Fortier est originaire d’Ottawa et est arrivée à Kelowna il y a trois ans et fait déjà une énorme différence dans sa nouvelle maison en étant une travailleuse d’établissement à KCR Community Resources et en aidant également à des événements spéciaux comme la foire des bénévoles d’Okanagan.

« En tant que mentor en établissement à KCR, je rencontre un nouvel immigrant au Canada », explique Alex. «Nous explorons Kelowna ensemble, partageant les beaux sites et événements ici tout en pratiquant l’anglais. Ce fut une expérience agréable et enrichissante jusqu’à présent.

L’esprit paisible d’Alex est évident dans son comportement et ses paroles. Elle est une amoureuse des licornes et des arbres anciens et aussi des animaux de compagnie. Elle a été honorée de pouvoir présenter son mentoré, dans son pays d’origine, avoir des animaux de compagnie est une idée relativement nouvelle, à un chien et d’être témoin de leur première interaction étroite avec l’animal. Cela lui a fait apprécier la joie et la compagnie que les Canadiens ont avec les animaux de compagnie et comment certaines régions du monde découvrent seulement maintenant ces joies.

Alex encourage les autres à faire du bénévolat et à garder un cœur ouvert et un esprit de débutant lorsqu’ils saisissent une opportunité de bénévolat.

« Nous ne savons jamais qui nous rencontrerons et les nouvelles choses que nous apprendrons en participant à des événements et à des projets dans notre communauté locale. Cela fait partie de l’excitation du bénévolat », dit Alex, ajoutant : « Pour moi, le bénévolat m’amène plus profondément dans le moment présent. Le bénévolat me relie à l’esprit d’altruisme et de bonne volonté au sein de l’humanité. Non seulement cela a été une merveilleuse façon de rencontrer des gens dans la communauté, mais cela m’a montré que lorsque nous servons les autres, nous sommes les premiers à recevoir les cadeaux de joie et de gentillesse que nous donnons aux autres.

“J’ai un merveilleux jeu d’oracle intitulé” The Healing Mantra Deck “par l’auteur inspirant et professeur spirituel, Matt Kahn”, poursuit Alex. « L’un des messages du jeu exprime magnifiquement des idéaux qui expriment pourquoi le bénévolat est important pour moi. Matt écrit : « Lorsque la coopération est créée, l’unité de tous est accessible pour accomplir plus en un instant que n’importe qui peut faire seul. En tant que créateur de coopération, vous donnez aux autres le droit de contribuer, ce qui ne fait qu’élargir l’effet d’expression collective. Une fois la coopération créée, toutes les façades de la compétition fondent, permettant à chaque individu de ressentir une nouvelle profondeur d’estime de soi en servant une vision supérieure à tout degré de gain individuel.

Si vous recherchez des moyens significatifs de vous connecter et d’être présent, consultez le VolunteerConnector pour une variété d’opportunités. Il existe actuellement des opportunités incroyables disponibles, notamment rejoindre des conseils d’administration, rencontrer des personnes ayant des capacités diverses, être un mentor en lecture et faire partie d’un programme de justice réparatrice pour les jeunes. Consultez www.kcr.ca ou www.volunteerconnector.org pour en savoir plus.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

