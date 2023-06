KCR : Le bénévolat enrichit notre compréhension du monde

En tant que géographe, Jennifer Pinks a toujours été fascinée par le monde, les autres cultures et les voyages des gens vers de nouveaux endroits et de nouveaux chemins de vie. Cette passion a inspiré ses activités bénévoles au cours des 40 dernières années, tant au Canada que lorsqu’elle vivait à l’étranger.

« Le bénévolat dans différents pays et ici, chez moi, m’offre non seulement l’occasion d’aider les autres, mais aussi d’en apprendre davantage sur notre communauté mondiale », déclare Jennifer. « J’ai beaucoup appris sur les différentes cultures et ethnies grâce à mes expériences de bénévolat. Ce sont des témoignages et des histoires de première main (que vous ne pouvez pas trouver dans un livre !) de personnes avec qui j’ai fait du bénévolat au fil des décennies. Ensemble, ils ont enrichi ma compréhension du monde.

La ville natale de Jennifer est Brampton, en Ontario, mais elle a appelé de nombreux endroits à travers le Canada et le monde « chez elle ». Avant de venir dans l’Okanagan avec son mari en 2020, Jennifer a vécu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pendant 20 ans. Jennifer a également vécu à l’étranger pendant plus de 10 ans en Malaisie, en Thaïlande et au Venezuela.

« Pendant mes études universitaires et au début de ma carrière, j’ai fait du bénévolat principalement pour diverses initiatives environnementales », se souvient Jennifer. « Pendant que je vivais à l’étranger, j’ai fait du bénévolat dans différentes organisations, notamment un refuge pour femmes et une organisation à but non lucratif pour la santé des femmes en Malaisie ; à l’UNESCO et au Centre de démographie des populations en Thaïlande ; et soutenu une initiative pour les enfants ruraux au Venezuela. Pendant 20 ans à Halifax, mon travail bénévole s’est concentré sur le soutien aux nouveaux Canadiens et aux étudiants étrangers dans l’apprentissage et la pratique de l’anglais.

« Mon mari et moi avons parcouru un peu de chemin depuis notre départ d’Halifax à la fin de 2019, essayant de déterminer où prendre notre retraite », ajoute Jennifer. «La combinaison des déplacements et des restrictions pandémiques signifiait que mes intérêts ESL étaient suspendus pendant COVID. Maintenant, je suis si heureux d’avoir rejoint KCR à l’automne 2021. »

Jennifer encourage tout le monde à s’impliquer et à faire du bénévolat.

« Comme je le dis souvent à propos de mes activités bénévoles, c’est gagnant-gagnant! Je peux aider les autres avec leur anglais, même progressivement, et cela soutient leur nouvelle voie ici au Canada. Cela en vaut vraiment la peine et me permet de rester impliquée », déclare Jennifer avec enthousiasme. « L’un de mes meilleurs souvenirs de bénévolat a eu lieu à Halifax alors que je travaillais avec un groupe d’étudiants chinois. À la fin de leur cours et avant de retourner en Chine, nous avons organisé une cuisson traditionnelle de homard de la côte Est – une première pour eux tous ! Leur approche du port du bavoir, de la fissuration des coquilles, de la recherche de chair de homard, etc. était tellement amusante et digne de sourire; une véritable expérience interculturelle !

Si vous êtes intéressé à vivre une expérience interculturelle ou à chercher un moyen de redonner, consultez le VolunteerConnector à www.kcr.ca. Il y a tellement d’options pour les rôles et les organisations bénévoles. Des livreurs aux mentors en lecture, du conseil d’administration aux coordonnateurs des bénévoles et tout le reste. Partagez votre temps et vos compétences et soyez récompensé par une vie enrichie. Vous pouvez également me contacter à [email protected] si vous avez besoin de plus de soutien pour vous connecter à votre opportunité parfaite grâce à notre programme Volunteer4All.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au [email protected].

