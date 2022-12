KCR : Gratitude pour la ligne de crise

C’est la saison… de la joie et du bonheur pour beaucoup… mais cela peut aussi être la saison du chaos, de la tristesse, de l’inquiétude, de la solitude et de la crise pour beaucoup d’autres. C’est dans des moments comme celui-ci que nous pouvons être extrêmement reconnaissants envers les incroyables intervenants bénévoles de la ligne de crise qui offrent un filet de sécurité essentiel mais facilement accessible à toute personne confrontée personnellement à une situation stressante ou qui soutient une personne qui fait face à des défis. Les intervenants de la ligne de crise sont hautement qualifiés et sont là pour fournir un soutien émotionnel à court terme, une désescalade de crise, une évaluation qualifiée et un accès aux ressources communautaires. L’aide est disponible par téléphone 24h/24 et 7j/7 au 1-888-353-2273 et par SMS au 45645 entre 13h et 21h PST.

Plus tôt cette année, j’ai parlé avec quelques-uns des bénévoles qui ont répondu aux appels pour en savoir plus sur leurs expériences et j’ai été frappé par l’impact profond qu’ils ont dans la communauté, ainsi que dans leur propre vie grâce à ce rôle de bénévole. Tous les intervenants de la ligne de crise sont anonymes et je ne peux donc pas partager leurs noms ou leurs photos avec vous, mais je voulais partager quelques citations qui m’ont vraiment touché.

Un bénévole qui répond aux appels depuis cinq ans a déclaré : « C’est une activité très intense à faire de votre temps libre, mais c’est très gratifiant. Je ne pensais pas que je ferais encore ça 5 ans plus tard, mais il n’y a rien de tel que ce sentiment de savoir que vous avez aidé quelqu’un à être en sécurité pendant un certain temps au moins.

Ils ont poursuivi: «Ma vie professionnelle est très axée sur les gens et je fais du bon travail et je travaille avec de jeunes adultes – je ne suis pas dans le domaine de la santé mentale – mais je vois que les jeunes ont du mal. C’est la chose la plus significative que j’ai jamais faite. Il y a des jours où je ne veux pas le faire. Mais ce n’est jamais une perte de temps. Je dois sortir de mes propres émotions pour être présent au bout du fil pour quelqu’un qui n’a qu’un moment et lui permettre de naviguer dans ses prochaines étapes.

Un autre bénévole a partagé qu’il avait décidé d’être un intervenant de la ligne de crise lorsqu’il a pris sa retraite parce qu’il cherchait quelque chose à faire qui était positif et avait une bonne énergie.

“J’ai vu des membres de ma famille et des amis aux prises avec des problèmes de santé mentale et j’ai réalisé qu’il y avait encore beaucoup de stigmatisation et je voulais changer cela”, ont-ils expliqué. “Je commence mes appels par un merci à la personne qui appelle parce que je sais à quel point il est difficile pour elle d’appeler et je lui suis sincèrement reconnaissante de l’avoir fait. Puis j’écoute. C’est la chose la plus importante. Nous voulons tous être écoutés. »

“Les appelants ressentent de la gratitude mais honnêtement, il y a beaucoup de gratitude dans les deux sens dans ce travail”, a poursuivi le répondant. « Si vous pouvez le voir, il est là. J’ai récemment reçu un appel sur la National Suicide Line où j’ai vraiment senti que nous avions établi une bonne connexion. C’était incroyable qu’ils aient téléphoné. Nous avons pu nous connecter à un certain niveau et nous avons tous les deux beaucoup profité de l’appel. Ils se sentaient un peu mieux après l’appel et j’ai senti qu’ils n’étaient plus en danger. Ça m’a fait du bien. »

Merci à tous les humains incroyables qui répondent aux appels de la ligne de crise. Et des MERCI géants aux humains qui passent les appels ! Vous comptez et vous êtes appréciés et nous sommes profondément reconnaissants de l’opportunité de vous écouter et de vous aider à retrouver votre centre en partageant vos pensées, vos sentiments et vos inquiétudes.

Si vous ou quelqu’un que vous rencontrez des difficultés, appelez ou envoyez un SMS à la ligne de crise. Nous sommes là pour vous par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1-888-353-2273 et par SMS au 45645 entre 13 h et 21 h HNP.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

