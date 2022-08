KCR : Donnez ce que vous pouvez, prenez tout ce dont vous avez besoin est la devise de Community Fridge

Cette semaine, nous présentons un collectif tout à fait unique qui vise à fournir de la nourriture et de l’hydratation à tous ceux qui en ont besoin en tant qu’entraide. Le collectif Community Fridge s’efforce d’avoir très peu d’obstacles à l’accès pour les personnes dans le besoin, espérant atteindre le plus de personnes possible avec ces soins communautaires. Ollie (ils/eux) est un bénévole de la communauté qui préfère rester en arrière-plan, mais a tendu la main pour partager cette histoire afin de faire connaître à la fois l’emplacement permanent du réfrigérateur communautaire et le Pop Up Pantry (PUP) mensuel.

« Nous sommes un collectif entièrement bénévole ! Nous sommes par communauté, pour la communauté, avec tout partagé sur une base « donnez ce que vous pouvez, prenez TOUT ce dont vous avez besoin » », explique Ollie. «Notre réfrigérateur et garde-manger 24h / 24 et 7j / 7 au 1310 Bertram Street est ouvert depuis près d’un an et demi, et notre Pop Up Pantry (PUP) fonctionne depuis 9 mois, jusqu’à présent toujours à Rutland. Alors que nous nous organisons autour de la nourriture, bâtir la confiance de la communauté et des liens actifs de soins est tout aussi essentiel à notre collectif ! Nous sensibilisons également à l’ampleur de l’insécurité alimentaire et travaillons à réduire le gaspillage alimentaire.

« Nous sommes un collectif d’entraide qui fonctionne comme une « organisation horizontale », explique Ollie. “Cela signifie qu’au lieu que quelques personnes déterminent comment tout fonctionne, l’ensemble du groupe apporte toutes les réflexions, compétences et connaissances qu’il a à partager. Cette structure crée beaucoup plus de liberté et de flexibilité ! Nous croyons que les gens devraient être en contact avec leurs propres besoins, faire ce qu’ils peuvent selon leurs propres conditions. N’importe qui peut être une partie aussi grande ou petite de l’organisation qu’il le souhaite.

Les possibilités de bénévolat avec le réfrigérateur communautaire de Kelowna sont essentiellement infinies, mais les tâches principales consistent à nettoyer le réfrigérateur et la zone, à remplir les étagères, à ramasser de la nourriture et à faire de la sensibilisation communautaire en ligne et en personne. Pour la nourriture, quelqu’un pourrait simplement ramasser quelques articles avec ses propres courses à mettre au réfrigérateur, devenir un chauffeur occasionnel ou régulier pour les ramassages, ou même tendre la main aux habitants, magasins et entreprises locaux pour organiser des dons !

« Récemment, nous avons travaillé à la reconstruction de notre remise réfrigérateur/garde-manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous pourrions faire appel à des personnes qualifiées pour rédiger des plans, estimer les coûts et construire physiquement la structure », explique Ollie. « Nous voulons également prospérer en tant que communauté créative. Des artistes visuels ont créé des affiches ou des graphiques pour aider à faire passer le mot, des musiciens ont assisté à des événements pour partager leur musique, des écrivains ont créé des mots pour toucher plus de gens – ce sont tous des moyens fantastiques de s’engager avec le collectif. Nous avons des réunions toutes les deux semaines auxquelles toute personne intéressée par le collectif est la bienvenue – en savoir plus sur l’entraide ou partager vos pensées et vos idées sont d’excellents moyens de participer.

« Les bénévoles sont tout ce que nous sommes », poursuit Ollie. « Sans les membres de la communauté qui prennent soin les uns des autres, le collectif Kelowna Community Fridge n’existerait pas du tout.

N’importe qui peut passer au réfrigérateur pour donner des biens ou aider à nettoyer à tout moment. S’ils souhaitent se connecter davantage avec d’autres personnes, les bénévoles potentiels peuvent envoyer un courriel à kelownacommunityfridge@gmail.com. Le collectif accepte également les contributions financières via son compte sur Open Collective https://opencollective.com/kelownacommunityfridge.

“L’une de mes plus grandes joies est de voir les enfants réagir aux fruits frais que nous avons habituellement disponibles au Pop Up Pantry”, conclut Ollie, partageant leur enthousiasme pour l’impact de tous les bénévoles. “Ils sautent souvent, crient et même dansent avec enthousiasme ! C’est aussi très amusant quand une personne passe et prend un peu de nourriture, puis revient, parfois encore et encore, avec plus de personnes qu’elle connaît pour s’assurer qu’elle a aussi de la nourriture.

“Je ne peux même pas compter combien de personnes ont partagé que la nourriture et les soins partagés, via le réfrigérateur principal ou au PUP, changeaient radicalement leur journée, leur semaine, leur mois ou même leur vie pour le mieux”, déclare Ollie. « Beaucoup de gens deviennent immensément émotifs à l’idée que d’autres personnes veuillent les aider sans même les connaître ; il y a souvent le sentiment que notre travail leur permet ou les incite à se montrer davantage pour les gens dans leur vie et leur communauté. Cette entraide se répercute de tant de manières !

Consultez les réseaux sociaux de Community Fridge pour en savoir plus :

• Facebook : facebook.com/kelowna.community.fridge

• Instagram : instagram.com/kelowna.community.frigidaire

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

