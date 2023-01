KCR : Career Paths mène à l’emploi de rêve

Ruchi Sharma était nouvelle au Canada en 2019 et ne savait pas par où commencer pour reconstruire sa carrière. Pour de nombreux nouveaux arrivants comme Ruchi, les défis auxquels un immigrant est confronté peuvent être effrayants et intimidants sans le soutien de sa famille et de ses amis à proximité. Les différences linguistiques et culturelles peuvent rendre la recherche d’une carrière épanouissante pour laquelle vous avez été formé, devenir plus difficile à obtenir.

KCR offre un programme d’emploi très informatif et pratique ciblant les nouveaux arrivants qualifiés au Canada. Le programme Career Paths for Skilled Immigrants, qui est financé par le gouvernement de la Colombie-Britannique par l’intermédiaire du ministère des Affaires municipales, aide les participants dans le processus d’intégration au marché du travail canadien dès le début, y compris l’aide à la recherche d’emploi, le financement des études pour acquérir des compétences lacunes, des ateliers pour encadrer les participants afin qu’ils deviennent « prêts à l’emploi », une planification de carrière personnalisée, des événements de réseautage et des opportunités de mentorat. Le programme aide les nouveaux arrivants à poursuivre un cheminement de carrière qui les aidera à trouver un niveau d’emploi proportionné en fonction de leur formation et de leur expérience avant leur arrivée.

Ruchi est arrivée au Canada avec une maîtrise en finance et marketing. Avant d’immigrer, elle a été employée comme agente bancaire pendant plus de quatre ans. Ruchi a obtenu sa résidence permanente en 2021 et a demandé de l’aide pour sa recherche d’emploi, elle a eu du mal à trouver des opportunités dans son domaine. Lorsqu’elle a entendu parler du programme Cheminements de carrière pour les immigrants qualifiés (ICSP), elle s’est jointe immédiatement pour recevoir de l’aide pour réintégrer son domaine. Pendant qu’elle participait au programme, elle a reçu les services dont elle avait besoin, comme le développement de ses compétences de préparation à l’emploi, la pratique d’entrevues fictives et la rédaction d’un curriculum vitae. Elle a reçu un financement par le biais du programme CPSI pour compléter le certificat des fonds d’investissement canadiens de l’Institut des fonds d’investissement du Canada afin de renforcer son curriculum vitae avec l’éducation canadienne et d’améliorer ses chances d’emploi dans son industrie. Son espoir était de parvenir à retourner à son métier d’avant son arrivée dans la banque et la finance.

En participant au programme Career Paths for Skilled Immigrant, Ruchi a obtenu une certification reconnue au Canada dans son domaine d’expertise. De plus, Ruchi a reçu une offre d’emploi correspondant à ses compétences et à son expérience avant son arrivée, en tant que spécialiste des services bancaires aux membres chez Coast Capital Savings. Ruchi a accepté l’offre d’emploi, qui s’accompagnait d’une rémunération adéquate.

Pour Ruchi, le succès de l’accomplissement de ses objectifs de carrière a été atteint. Avec le soutien de l’équipe Career Paths Immigration Skills et les opportunités qui lui ont été offertes grâce au programme, elle a pu réaliser ses aspirations de travailler dans la carrière de son choix dans un nouveau pays.

KCR Community Services offre le programme Career Paths for Skilled Immigrant dans les régions de Thompson/Okanagan et Kootenay. En collaboration avec Progressive Intercultural Community Services à Surrey, en Colombie-Britannique, nous offrons un programme spécialisé pour les professionnels de la gestion.

Le programme offre des services personnalisés jusqu’à 24 mois pour aider les immigrants qualifiés ayant de l’expérience dans des postes de gestion tels que directeur des ventes aux entreprises, directeur du commerce de détail et de gros, directeur de la restauration et des services alimentaires et directeur des assurances, de l’immobilier et du courtage financier pour finalement obtenir emploi dans leur domaine de spécialisation.

Nous inscrivons actuellement de nouveaux participants à tous nos programmes. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez visiter https://kcr.ca/employment-services/career-paths-for-skilled-immigrants, ou appelez le 250-763-8008 x. 274.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources.

