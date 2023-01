KCR : Amélioration de la santé mentale et physique des jeunes grâce au mentorat

Elevation Outdoors a été fondée en 2007 par Tori Hanson et un petit groupe de personnes dévouées qui ont vu le besoin dans la communauté de briser les barrières auxquelles sont confrontés les jeunes et de les aider à trouver une passion qui mène à une vie saine et plus heureuse. Leur organisation propose des programmes de snowboard, de VTT, d’escalade, de raquette, de voile et de leadership pour tous les jeunes, et offre en outre des bourses d’études complètes aux jeunes éligibles confrontés à des obstacles à la participation. Elevation Outdoors fournit tout l’équipement nécessaire pour les différents programmes afin que tout ce qu’un participant ait à faire est de se présenter avec une attitude positive et la volonté d’essayer quelque chose de nouveau. Le transport est également inclus dans les programmes à partir d’un point de rencontre commun, pour s’assurer que chaque jeune a l’occasion de participer.

Chaque programme est animé avec l’aide de mentors bénévoles qui sont là pour partager leur passion pour l’activité et pour bâtir une relation positive avec les participants.

“Depuis notre premier programme en 2008, nous avons pu aider des centaines de jeunes à trouver une nouvelle passion et à développer des modes de vie plus sains tout en acquérant des compétences qui leur resteront toute la vie”, déclare Jess Bodrug, coordinatrice du programme et des bénévoles pour Elevation Outdoors, partager l’impact des bénévoles. « Leur passion, leur leadership et leur exemple positif incitent nos participants à essayer de nouvelles choses, à sortir de leur zone de confort, à élargir leurs horizons et à façonner leur vie de manière positive ! »

“Nous nous efforçons de maintenir nos ratios dans nos programmes à 3: 1 ou moins afin que nos mentors et participants bénévoles puissent avoir des conversations de qualité et établir une relation”, poursuit Jess. « Nous travaillons avec une grande variété de jeunes, dont beaucoup sont aux prises avec les défis de la vie et n’auraient peut-être pas autrement l’occasion de participer à ces sports. Nos bénévoles ont trouvé un sens à l’établissement de relations avec ces jeunes et leur plus grande récompense est de voir l’effet positif que l’activité physique en plein air et l’établissement de relations ont sur la santé mentale et physique des jeunes.

Jess identifie que pour ceux qui souhaitent devenir guide ou instructeur de plein air, animateur de programme, récréothérapeute ou entraîneur, l’expérience acquise dans Elevation est inestimable.

«Nous voyons également beaucoup de bénévoles qui poursuivent un travail dans les domaines du travail social, de la psychologie, de la justice réparatrice ou de l’enseignement qui acquièrent de l’expérience en travaillant avec des groupes de jeunes, dont beaucoup sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, des obstacles liés au faible revenu ou des liens. aux programmes de probation, de justice réparatrice ou de MCFD », ajoute Jess. “Elevation est un excellent moyen d’accumuler des heures de bénévolat, de l’expérience de travail avec les jeunes (à la fois en tête-à-tête et en groupe) et une certification dans les formations (que vous pouvez utiliser lorsque vous recherchez un emploi et des études). Cela vous permet également de nouer des relations durables en rejoignant une communauté d’employés et de bénévoles partageant les mêmes idées ! »

Présentement, l’organisme est à la recherche de bénévoles dans tous ses programmes (planche à neige, raquette, randonnée, escalade, vélo de montagne et bénévoles du programme de leadership), avec leurs événements, en tant que captation médiatique (vidéo/photo de nos programmes) et en tant que chauffeurs ( Permis de classe 4). Les bénévoles du programme s’engagent à faire du bénévolat une fois par semaine pendant toute la durée du programme (de 4 à 8 semaines) les soirs, ou parfois les fins de semaine, pour montrer l’engagement et la cohérence aux jeunes. Tous les postes sont en personne et avoir n’importe quel type de certification (c.-à-d. Secourisme, certification d’instructeur tel que MTBIA ou CASI, licence de classe 4) est un bonus ! Les bénévoles peuvent postuler à https://elevationoutdoors.ca/register/volunteer/. Pour contacter Jess, envoyez un courriel à info@elevationoutdoors.ca.

Elevation Outdoors organise sa collecte de fonds annuelle Wild and Scenic Film Festival le 27 janvier, les bénéfices étant reversés aux programmes de bourses pour les jeunes. Les billets Early Bird sont disponibles jusqu’au 5 janvier à minuit au www.elevationoutdoors.ca/wsff/.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

