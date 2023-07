KCR : À quoi ressemble un travail significatif pour vous ?

Grâce à notre partenariat avec Capital News, nous avons partagé des histoires sur des personnes merveilleuses de 55 ans et plus qui ajoutent un sens et un impact à leur vie grâce au bénévolat.

Suzie Docherty est quelqu’un qui a fait exactement cela, décrocher un emploi qui est personnellement épanouissant et lui permet d’avoir un impact énorme tout en étant payé en même temps.

Après avoir été gestionnaire de bénévoles pour l’Armée du salut du centre de l’Okanagan pendant cinq ans, Suzie a été l’une des animatrices bénévoles des ateliers Aperçu de la gestion des bénévoles de KCR, aidant à renforcer les capacités dans le secteur et à nourrir les gestionnaires de bénévoles dans leur rôle.

Grâce à cela, elle a alimenté sa passion pour le coaching et la facilitation et apporte maintenant toutes ces compétences à son rôle de conseillère en emploi au sein de l’équipe des services d’emploi de KCR. La spécialité de Suzie est de travailler avec des adultes matures en tant que co-facilitatrice principale pour Options55+. Ce programme gratuit financé par la province offre aux adultes adultes un soutien et des ressources alors qu’ils cherchent à ajouter un travail significatif à leur vie en explorant leurs passions, en développant leurs compétences et en renforçant leur confiance.

« Notre programme aide les participants à trouver un sens, une orientation et de la confiance », a déclaré Suzie. « Je dis toujours: » Qui tu es fait une différence « , et j’aime voir les gens découvrir cette lumière à l’intérieur d’eux-mêmes. »

Options 55+ comprend des modules dispensés dans un modèle hybride utilisant le zoom et des ateliers en personne avec des sujets tels que la découverte de soi et la connaissance de vos forces et compétences transférables, les meilleures pratiques en matière de CV, de lettres de motivation, de réseautage et d’entretiens. Un coaching individuel et un accès aux ressources en ligne sont également fournis. Chaque participant bénéficie d’un coach empathique et d’une cheerleader pour l’accompagner dans son parcours de recherche d’emploi, ainsi que d’un accompagnement une fois l’emploi obtenu.

Les participants auront un aperçu d’un marché du travail diversifié et changeant, exploreront des options de deuxième carrière et découvriront des opportunités dans un secteur totalement nouveau.

« Les compétences de vie et de travail signifient vraiment quelque chose et vous pouvez redonner avec elles », a expliqué Suzie. « Les participants peuvent se connecter par eux-mêmes sur la manière dont ils peuvent tirer parti de leurs compétences et de leurs expériences en tant qu’adultes matures et vendre ces attributs hautement souhaitables à des employeurs potentiels. »

Pour en savoir plus sur le programme Options55+ et comment y accéder, contactez Suzie à [email protected]. La prochaine session commence bientôt, alors ne tardez pas.

