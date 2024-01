KCFD emmène 15 personnes à l’hôpital d’Arrowhead samedi

Une vague d’air arctique a maintenu les températures dangereusement froides à Kansas City. La région a eu son premier aperçu de températures historiquement basses lors du match wild-card des Chiefs de Kansas City contre les Dolphins de Miami samedi. Malgré une température enregistrée de moins quatre degrés au coup d’envoi, le GEHA Field du Arrowhead Stadium était toujours rempli de plus de 70 000 fans. Même avec une prudence accrue de la part de nombreuses personnes présentes, les pompiers de Kansas City avaient toujours les mains pleines avant, pendant et après le match. KCFD a déclaré lundi à KMBC 9 qu’il avait reçu 69 appels de service à Arrowhead samedi. Ce chiffre comprend les appels provenant à la fois de l’intérieur du stade et du parking. Environ la moitié des quelque 70 appels étaient liés à l’hypothermie. Selon le département, 15 personnes ont été transportées vers les hôpitaux de la région. Parmi les personnes hospitalisées, sept ont été soignées pour hypothermie et trois pour engelures. Ces chiffres n’incluent pas les visites sans rendez-vous aux postes de ravitaillement du KU Medical Center. À l’intérieur d’Arrowhead, il y avait sept postes de premiers secours autour du stade, tenus par des ambulanciers et du personnel médical de KU. KMBC attend toujours des nouvelles de KU sur le nombre total de visites sans rendez-vous le jour du match. Les conditions du match étaient suffisamment froides pour geler l’eau en quelques secondes, ainsi que la moustache d’Andy Reid. Le match est officiellement le plus froid jamais organisé à Arrowhead. . Au début du match de samedi, le match le plus froid de l’histoire d’Arrowhead était un match nul entre le match Chiefs-Broncos en 1983 et le match Titans-Chiefs en 2016. Ce match est également l’un des cinq plus froids de l’histoire de la NFL. Les conditions glaciales tiennent toujours Kansas City aux prises. Actuellement, les refuges locaux constatent une augmentation du nombre de personnes ayant besoin d’aide.

