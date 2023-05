KCChronicle.com/preps Jeu de la semaine: Genève à St. Charles North, 19h30 aujourd’hui

Le buzz dans les tribunes

Quelqu’un rentre à la maison avec la défaite n ° 1 de 2014 lors du premier match captivant de la saison de la rivière.

« Un gros match », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski. « Les deux équipes 3-0. Il va y avoir du battage médiatique. Passionnant. Nous sommes ravis d’aller là-bas et de nous lancer.

Le match de chapiteau

Stimulé par une défense qui allie taille et athlétisme – incarnée par l’ailier senior de 6 pieds 4 pouces et 225 livres Jordan Bergren – North n’a accordé qu’un seul touché offensif en trois matchs et 17 points au total.

Quelque chose devra donner alors que Genève clique derrière le quart-arrière senior du nord de l’Illinois Daniel Santacaterina et le receveur sournois Pace Temple, un autre senior, marquant 41, 22 et 46 points dans ses victoires. L’attaque des Vikings s’est avérée tout aussi fructueuse en 2013, mais a à peine maîtrisé les North Stars lors d’une victoire à domicile 35-28.

«Ils font des choses qui vont avoir des problèmes, nous donnent des problèmes. Ils bougent pas mal. Les secondeurs sont vraiment solides », a déclaré Wicinski. « Devant, ils inclinent, ils pincent. Les trucs de mouvement, ils en font assez pour nous causer des problèmes, donc nous allons vraiment devoir être capables de lancer et d’attraper sur le périmètre. Nous n’avons pas très bien attrapé le ballon à Streamwood [in last week’s 46-12 win]. Je vais blâmer les éléments. Nous allons voir ce qui se passe. »

Le facteur X

Absent depuis son départ tôt lors de la victoire d’ouverture de la saison de Genève à West Aurora, le porteur de ballon senior Liam Burns (ischio-jambiers) devrait revenir alors que les Vikings tentent de renforcer leur attaque de course et de diversifier leur attaque. Le retour de Burns ravit Wicinski, longtemps partisan d’un jeu au sol meurtrier.

« Il parle comme s’il allait », a déclaré Wicinski. « Je ne sais pas s’il a été un peu stressé que nous ayons trouvé, peut-être, un bouchon. Tout ce qui le ramène sur le terrain.

Meilleur scénario pour les Vikings

Un Vikings «D» bien amélioré fléchit son propre athlétisme tout en accumulant des arrêts précoces.

Dès le moment où ils ont vu le film North pour la première fois, les entraîneurs et les joueurs des Vikings ont noté la similitude entre l’offensive de propagation des North Stars et la propagation utilisée par Richards. Genève a neutralisé le finaliste en titre 6A, 22-19, lors de la semaine 2, obtenant beaucoup de poussée à l’avant avec sa ligne défensive.

« Pression », a déclaré l’ailier défensif senior de Genève, Jack McCloughan. «Il suffit de sortir le ballon aussi vite que possible, d’essayer de jouer intelligemment, de garder les épaules droites. Ensuite, juste attaquer le quart-arrière, vraiment.

Meilleur scénario pour les North Stars

L’offensive de North puise dans son potentiel, capitalisant dans des situations clés et prenant soin du ballon.

Alors que le quart-arrière Kyle Novotney, le receveur Brendan Joyce et un corps profond de porteurs de ballon, dont Jake Spaniol et le junior dangereux quand il est en bonne santé Dom Sidari, ont brillé jusqu’à présent, l’offensive a laissé chaque match affamé d’un différentiel de points plus large sur le tableau de bord. .

« Vous devez jouer un bien meilleur match de football pour jouer contre Genève », a déclaré l’entraîneur du Nord, Rob Pomazak. « Leur attaque est assez dynamique. Leur défense est grande, physique et rapide. Nous devons jouer trois phases serrées et nous devons être prêts à partir.

Sidari (arrière) a raté la victoire de North lors de la troisième semaine à West Chicago, et Pomazak a déclaré la semaine dernière que l’équipe était optimiste quant à son retour.

Prédiction de Kevin Druley : Genève 21, St. Charles Nord 20

La force irrésistible passe devant l’objet immobile.

La capacité de jeu de Santacaterina prouve la différence par rapport à un jeu North ‘D’ qui rend parfois les Vikings unidimensionnels.