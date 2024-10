KC inaugure la construction de nouveaux appartements abordables au large de Troost, nommés en l’honneur du pasteur du quartier

Un nouveau complexe de logements abordables transformera un coin de Beacon Hill où des milliers de personnes ont été appelées à prier pendant des décennies.

Les responsables et les promoteurs de Kansas City ont organisé jeudi l’inauguration du prochain complexe de logements avec services de soutien Mabion, au 2732 Forest Ave., à un pâté de maisons à l’est de Troost Avenue. Le Mabion offrira 57 logements abordables d’une à trois chambres, dont 11 logements réservés aux familles aux prises avec l’itinérance.

Le Mabion comprendra des salles communautaires et un espace vert extérieur pour les résidents. Les services sur place comprendront des soins de santé, des services de santé mentale, une formation professionnelle, une aide au transport, des activités récréatives et une formation aux compétences de vie. Les promoteurs de logements abordables The Nash Group et The Vecino Group, l’agence de services sociaux SAVE Inc et le ministère Bethlehem Kingdom Centre se sont associés pour faire du projet une réalité.

Rendu photo du Mabion, un nouveau complexe de logements abordables en construction à Kansas City, Missouri, le jeudi 24 octobre 2024. Le développement porte le nom de Mabion en l’honneur du travail qu’il a accompli dans la communauté.

Le Mabion remplacera l’ancienne maison du Bethléem Kingdom Centre, également connue sous le nom de Dôme de prière de Kansas City. Le ministère, fondé par Ray et Opale Mabion en 1984 sous le nom d’Assemblée chrétienne de Bethléem, a depuis déménagé à Raytown.

« Il s’agit d’une étape majeure pour notre église, mais encore plus pour la communauté dans son ensemble », a déclaré le pasteur du royaume de Bethléem, Ray Mabion II, dans un communiqué. L’église a sécurisé le terrain pour les Mabion et en est copropriétaire et partenaire. « Notre vision est que nous ne sommes pas simplement un lieu de culte, nous sommes ici pour aider les gens à édifier. Ce développement nous permettra de faire exactement cela d’une manière très efficace pour les membres de notre communauté qui en ont besoin.

Bethléem Kingdom Center à Kansas City, Missouri, le jeudi 24 octobre 2024. L’église, également connue sous le nom de « Dôme de prière », sera démolie et remplacée par un nouveau lotissement abordable.

Selon le offre de constructionles logements seront destinés aux résidents vivant à 60 % ou moins du revenu médian de la région, qui à Kansas City est de 43 320 $ pour une personne et de 61 860 $ pour une famille de quatre personnes, selon le Département américain du logement et du développement urbain. Ed Lowndes, directeur exécutif de la Housing Authority de Kansas City, a déclaré qu’une partie des logements serait dédiée aux familles à très faibles revenus utilisant des bons de logement.

Le projet de 19,3 millions de dollars est financé par une combinaison de sources, notamment des crédits d’impôt de la Missouri Housing Development Commission, des fonds fédéraux pour le logement administrés à la fois par l’État et la ville, le Housing Trust Fund de Kansas City et des prêts bancaires.

Le projet est l’un des nombreux projets de logements abordables qui ont germé le long du corridor Troost ces dernières années.

Le maire Quinton Lucas et divers dirigeants et contributeurs communautaires participent à une cérémonie d’inauguration des travaux d’un nouveau complexe de logements abordables à logements multiples à Kansas City, Missouri, le jeudi 24 octobre 2024.

« Je le dis toujours à ma mère, qui vit à Blue Ridge – et en passant, j’aime chaque quartier de Kansas City de la même manière, donc j’aime ce quartier aussi – mais parfois je dis, parce que j’ai ces enfants maintenant, J’aimerais que vous vous rapprochiez un peu plus », a déclaré le maire Quinton Lucas lors de l’inauguration des travaux. « Cela nous donne cette opportunité. »

Cela permet également de se rapprocher du renouveau de Troost, de meilleurs transports en commun et d’autres nouveaux développements à Kansas City, a-t-il déclaré.

« Et un peu plus proche de devenir la Kansas City que nous voulons : une ville où tout le monde a des opportunités, où il y a accès à des logements abordables et accessibles pour les personnes de tous âges et, plus que tout, où nous sommes en mesure de soutenir une communauté prospère. – prospérant pleinement depuis des décennies », a déclaré Lucas.

le maire Lucas publié sur les réseaux sociaux jeudi après-midi que le projet marque plus de 2.500 unités en chantier hors du Fonds fiduciaire pour le logement de la ville.

Jordan Gibson, ambassadeur de mission du groupe Vecino, a souligné la nature axée sur le transport en commun du développement de Mabion, garantissant aux résidents un accès facile aux emplois, aux soins de santé et aux services. Le projet est à distance de marche de plusieurs lignes de bus, dont la ligne Troost Max.

L’agence de services sociaux SAVE, Inc. contribuera à fournir des services sur place au Mabion. Le PDG Patrick McLaughlin a déclaré que le projet fournira des logements abordables au cœur de Kansas City, où il peut être difficile d’en trouver.

« Il y a tellement de force dans le quartier : fierté, résilience, connectivité, et c’est exactement ce dont ces nouveaux voisins auront besoin », a-t-il déclaré.

Le Mabion devrait être achevé début 2026.