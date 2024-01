KC Chiefs contre SF 49ers : NPR

basculer la légende Nick Wass/AP

Les Chiefs de Kansas City affronteront les 49ers de San Francisco lors du Super Bowl après avoir chacun remporté leur conférence respective dimanche.

Le match présente une histoire de quarts David contre Goliath, avec la recrue des 49ers Brock Purdy contre le double champion du Super Bowl Patrick Mahomes chez les Chiefs.

Il s’agit du quatrième voyage des Chiefs au Bowl au cours des cinq dernières saisons, donnant aux champions en titre une chance d’être la première équipe à remporter des championnats consécutifs du Super Bowl depuis que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’ont fait il y a près de deux décennies. Les Chiefs ont remporté trois Super Bowls.

Les 49ers ont remporté cinq Super Bowl, mais n’ont pas gagné depuis 1995. Ce sont les Chiefs qui les ont empêchés de remporter leur dernière chance de remporter le trophée en 2020.

Le Super Bowl 2024 aura lieu le 11 février au Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. Le coup d’envoi aura lieu à 18 h 30 HE sur CBS.

Les Chiefs ont résisté aux Ravens de Baltimore 17-10 pour remporter le championnat de l’AFC dimanche.

Le quart-arrière Mahomes et l’ailier rapproché Travis Kelce ont continué à se connecter pour aider les Chiefs à prendre la tête. La semaine dernière, le duo dynamique a battu le record du plus grand nombre de passes de touché en séries éliminatoires entre un quart-arrière et un receveur, a rapporté NPR. station membre KCURqui était auparavant détenu par les anciens Patriots Tom Brady et Rob Gronkowski.

Mais le mérite revient à la défense des Chiefs d’avoir conservé l’avance et de remporter le billet pour le Super Bowl.

“Depuis le début des séries éliminatoires ce mois-ci, les Chiefs ont apaisé les doutes quant à leur capacité à se débarrasser de leurs faiblesses en saison régulière”, a rapporté KCUR.



basculer la légende David J. Phillip/AP

Dans le match pour le titre NFC, les Lions ont mis à profit leur attaque la mieux classée, mais les Niners ont comblé un déficit de 17 points lors de leur troisième match de championnat de conférence consécutif, pour battre les Lions de Détroit 34-31.

Le quart-arrière de San Francisco Purdy a parcouru un long chemin depuis “M. Non pertinent.” À sa deuxième saison seulement dans la NFL, il sera le premier QB recrue à débuter dans un Super Bowl. C’est la quatrième apparition de Mahomes au Super Bowl.