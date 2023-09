KBR remporte un contrat de technologie et d’ingénierie Blue Hydrogen pour les installations d’hydrogène EET

HOUSTON, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ — KBR (NYSE : KBR) a annoncé aujourd’hui avoir remporté un contrat de technologie de traitement de l’hydrogène bleu et de conception technique d’avant-plan (FEED) par EET Hydrogen pour son projet d’installation d’hydrogène à faible teneur en carbone HPP2 à HyNet, le principal projet de décarbonation industrielle du Royaume-Uni.

Selon les termes des accords, KBR fournira des licences technologiques, une conception technique et des équipements exclusifs, un catalyseur et un FEED pour une capacité d’usine allant jusqu’à 1 000 MW qui sera située au complexe de fabrication de Stanlow. HyNet comprend la production et l’approvisionnement en hydrogène, ainsi que le captage et la séquestration du carbone (CSC) pour soutenir la décarbonisation des secteurs difficiles à réduire dans une région où l’utilisation d’énergie conventionnelle est concentrée.

« Nous sommes ravis de soutenir EET Hydrogen dans cet important projet de décarbonation. KBR appliquera ses connaissances et sa technologie exclusives en matière d’hydrogène pour contribuer à la réalisation du plus grand projet de transition énergétique de l’hydrogène bleu au Royaume-Uni », a déclaré Jay Ibrahim, président, KBR Sustainable Technology Solutions. « Cette victoire stratégique témoigne de notre engagement à aider nos clients à atteindre leurs objectifs ESG et commerciaux. »

KBR est un leader en matière de conception technique, de développement de technologies de procédés, de commercialisation et de solutions de conception d’usines depuis plus de 50 ans.

