KBI: Un homme abattu par des députés était suspect dans les meurtres en Arizona

Un homme décédé dans une fusillade qui a blessé quatre agents des forces de l’ordre du Kansas était suspecté d’un double homicide à Phoenix, en Arizona, a annoncé mardi la police.

Leroy D. Malone, 39 ans, de Phoenix, a été tué lundi après avoir été abattu à plusieurs reprises par des agents des forces de l’ordre à Dodge City, Kansas, a annoncé le Kansas Bureau of Investigation.

Deux députés du comté de Ford et un du comté de Clark ont ​​​​été abattus et un soldat de la patrouille routière du Kansas a été mordu par un chien policier. Un député du comté de Ford a été soigné pour des blessures causées par des éclats d’obus et libéré. Les trois autres agents restent hospitalisés.

Une femme qui conduisait la voiture avec Malone a également été abattue à plusieurs reprises et est hospitalisée. Son nom n’a pas été dévoilé.

Dimanche, des policiers de Phoenix répondant à un appel concernant une personne blessée ont retrouvé Cameron Brown, 28 ans, et Asya Ribble, 27 ans, morts à leur domicile. Leurs deux jeunes enfants se trouvaient à l’intérieur de la maison mais n’ont pas été blessés.

Au cours de l’enquête, les détectives ont déterminé qu’un suspect masculin et une femme qui était avec lui avaient quitté l’État, a déclaré la police de Phoenix dans un communiqué de presse.

Le porte-parole de la police de Phoenix, le Sgt. Brian Bower a déclaré mardi qu’il ne s’attendait pas à ce que plus d’informations sur les homicides de Phoenix soient publiées pendant que l’enquête se poursuit.

Après que la police a contacté des agences dans tout le pays, les députés du comté de Clark ont ​​vu une Toyota Tundra bleue qui correspondait au véhicule lié aux décès de Phoenix traversant Minneola, Kansas. Lorsque les députés ont tenté d’arrêter la voiture, elle a accéléré, a déclaré le KBI.

Des députés du comté de Ford et de la Kansas Highway Patrol se sont joints à la poursuite et finalement un député du comté de Clark a forcé le camion dans un fossé. La fusillade a commencé lorsque le camion a été arrêté à Dodge City.

Les adjoints du shérif des comtés de Clark et de Ford ont tiré avec leurs armes, a indiqué le KBI. Malone a été abattu et la femme qui l’accompagnait a été abattue et hospitalisée dans un état critique. Une arme de poing a été récupérée à l’intérieur du camion, a indiqué le KBI.

Malone a purgé une peine de prison en Arizona de juin 2010 à juin 2020 pour des condamnations pour voies de fait graves, vol à main armée, violation de la marijuana et autres accusations, selon des archives en ligne.

Margaret Stafford, Associated Press