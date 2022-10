KBFC vs ATKMB Dream11 Team Prédiction: Kerala Blasters FC vs ATK Mohun Bagan Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match ISL 2022-23 KBFC vs ATKMB de dimanche, 16 octobre, Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi 19h30 IST

Posted by