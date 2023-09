KBC 15 : Vicky Kaushal révèle qui, entre lui et Katrina Kaif, a décidé du menu du mariage, laisse Amitabh Bachchan divisé

Vicky Kaushal est actuellement occupé à promouvoir son prochain film La grande famille indienne. Manushi Chillar joue en face de lui. La promotion d’un film est incomplète sans l’apparition des stars. Amitabh Bachchanc’est Kaun Banega Crorepati. Vicky Kaushal et Manushi Chillar seront les invités de Kaun Banega Crorepati 15 et la promo de l’épisode est maintenant disponible. Le mariage de Vicky Kaushal et Katrina Kaif a également été évoqué dans l’émission. On a demandé à l’acteur qui avait choisi le menu du mariage et il a eu la réponse la plus hilarante.

La révélation hilarante de Vicky Kaushal

Dans la vidéo promotionnelle, un candidat demande à Vicky Kaushal qui a décidé du menu et il a dit que les plats du petit-déjeuner avaient été décidés par lui. Il a dit que le petit-déjeuner comprenait du chhole bhature, de l’aloo paratha et bien plus encore, car ces plats étaient un incontournable. Le dîner de mariage a été décidé par Katrina Kaif. Il a signalé qu’au poste 8, après s’être saoulés, les Pendjabis ne se soucient pas de ce qu’ils mangent. Amitabh Bachchan ne pouvait tout simplement pas contrôler son rire. Lui et le public éclatèrent de rire.

Regardez la vidéo de Vicky Kaushal de Kaun Banega Crorepati ci-dessous :

Le mariage de Vicky Kaushal-Katrina Kaif

Le mariage de Vicky Kaushal et Katrina Kaif en 2021 a été l’un des plus grands moments forts de l’année. Les stars se sont mariées le 9 décembre 2021 à l’hôtel Six Senses Fort Barwara à Sawai Madhopur, Jaipur. L’actrice n’a pas invité beaucoup de célébrités de Bollywood et a gardé cette journée spéciale assez privée. Ce n’est qu’après les pheras que les stars ont partagé des photos officielles de leur mariage sur les réseaux sociaux.

Voici une vidéo de Katrina Kaif et Vicky Kaushal se fixant des objectifs de couple.

Côté travail, Vicky Kaushal La grande famille indienne sortira le 22 septembre. L’acteur joue le rôle de Bhajan Kumar dans le film. La bande-annonce du film réalisé par Vijay Krishna Acharya a été récemment publiée et a diverti les fans. Il s’agit d’un garçon élevé dans une famille hindoue mais qui se rend compte qu’il est musulman de naissance. L’histoire raconte comment sa vie change après la grande révélation. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute.