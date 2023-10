KBC 15 : Amitabh Bachchan devient ému alors que ses fans célèbrent son 81e anniversaire et déclare « Mai logon ko fabric deta hu, aaj meri bari aa gayi »

Amitabh Bachchan est le visage de Kaun Banega Crorepatiet le Shahenshah L’association de Bollywood avec la série est devenue plus personnelle que professionnelle. Et avant le 81ème anniversaire de Big B, il a eu une surprise spéciale de la part des fans et du public présent dans la série, ce qui a rendu la mégastar sacrément émue, et il n’a pas pu s’empêcher de verser ses larmes. La promo pour KBC15 montre comment Amitabh Bachchan a eu les larmes aux yeux après avoir vu tout l’amour et le respect qu’il a reçu des fans. Dans la vidéo, on le voit mentionner que ses anniversaires sur les plateaux de KBC sont spéciaux, et il devient souvent ému lorsqu’il reçoit un tel amour et demande aux fans d’arrêter de le faire autant pleurer.

Regardez la vidéo d’Amitabh Bachchan qui a les larmes aux yeux après avoir vu ses fans célébrer son 81e anniversaire sur les plateaux de KBC.

Les anniversaires de Big B ne sont rien de moins qu’un festival pour ses fans, et surtout ce jour-là, les fans se rassemblent en foule pour apercevoir la mégastar dans sa demeure de Juhu, et les saluent joyeusement en sortant de sa maison. . L’hystérie autour d’Amitabh Bachchan est différente et il est en effet une légende vivante. Amitabh Bachchan admet toujours qu’il n’est rien, car ce sont ses fans qui ont fait de lui une star. Les fans adorent Big B après avoir regardé cette vidéo et le considèrent comme la star la plus humble et la plus aimante de cette époque.

La carrière d’Amitabh Bachchan a été relancée avec KBC, car lorsque la superstar était confrontée à une chute, c’est la télévision qui lui a apporté le succès, et même la mégastar n’aurait pas pu imaginer que ce simple pas vers la télévision ferait de lui le Shehenshah. encore une fois.