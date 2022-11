KBC 14 : La famille de Raju Srivastava remercie Amitabh Bachchan pour s’être souvenu de l’humoriste décédé par une question

Le 21 septembre, le comédien Raju Srivastava est décédé à l’âge de 58 ans six semaines après avoir été hospitalisé au All India Institute of Medical Sciences à New Delhi. Pendant son hospitalisation, Amitabh Bachchan avait envoyé un enregistrement vocal à la famille de Raju pour tenter de le réveiller du coma. Et maintenant, la famille du défunt comédien a une fois de plus remercié la mégastar de se souvenir de Raju Srivastava sur Kaun Banega Crorepati 14 (KBC 14) par une question.

Exprimant leur gratitude envers Amitabh Bachchan, la famille de Raju Srivastava a partagé quelques captures d’écran de l’émission de quiz de Big B où la mégastar avait posé une question liée au comédien.

“Comment mieux connaître l’humoriste Satya Prakash Srivastava, décédé en septembre 2022 ?” la question lue. Les options étaient : A. Bhanu Srivastava, B. Rahul Srivastava, C. Raju Srivastava et D. Atul Srivastava.

En écrivant une note sincère pour Big B du compte Instagram officiel de Raju Srivastava, la famille a déclaré : “Nous vous sommes sincèrement reconnaissants Shri @amitabhbachchan oncle d’avoir versé votre amour et vos bénédictions pour papa #rajusrivastava en vous souvenant de lui à travers une question dans votre célèbre émission KBC (Kaun Banega Crorepati) la semaine dernière. C’est la quatrième fois qu’une question est posée à son sujet dans l’émission. (emoji mains jointes) Un merci spécial à @sonytvofficial.”

Plus tôt, la fille de Raju Srivastava, Antara, avait écrit une note émouvante pour Big B pour le remercier d’être avec sa famille dans les moments difficiles. Elle avait ajouté que son père avait enregistré le numéro de l’icône du ciné sous le nom de “guruji”. Elle avait également parlé de la façon dont Raju avait bougé ses doigts lorsqu’on lui avait fait écouter son clip audio, qui montrait ce que signifiait Amitabh pour le comédien.

Raju a été transporté d’urgence à l’hôpital le 10 août et mis sous ventilateur après s’être plaint de douleurs à la poitrine et s’être effondré alors qu’il s’entraînait au gymnase.