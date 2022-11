KBC 14 : Amitabh Bachchan révèle la raison pour laquelle il a épousé Jaya Bachchan et cela prouve qu’il est un vrai romantique

Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan sont mariés depuis près de cinq décennies et il semble que les deux n’aient pas oublié les moments romantiques clés qu’ils ont créés dans la vie de l’autre. Leur histoire d’amour implique également le coup de foudre et c’est Jaya qui était tombée amoureuse d’Amitabh après qu’ils se soient présentés sur les plateaux de Guddi. Et maintenant, Big B a révélé la raison pour laquelle il a épousé Jaya et sa réponse est la preuve qu’il est désespérément romantique.

Dans la dernière promo de Kaun Banega Crorepati 14, Amitabh a été vu en train de complimenter les cheveux longs d’une candidate nommée Priyanka. Cela a commencé quand Amitabh a demandé à Priyanka ce qu’elle faisait sur le front du travail, une tradition qu’il suit tout en apprenant à connaître les concurrents de l’émission. Elle a répondu qu’elle travaillait comme manager dans une marque de beauté et de bien-être.

Après avoir écouté cela, Amitabh n’a pas tardé à féliciter Priyanka pour ses longs cheveux. “Devi ji apke jo kesh hai woh bahaut sundar hai (Madame, vous avez de beaux cheveux.)” Il a ensuite révélé qu’il avait épousé Jaya parce qu’elle avait les cheveux longs. “Apni patni se humne vyah ek iss wajah se kiya tha ki unke kesh bahaut lambe the (l’une des raisons pour lesquelles j’ai épousé ma femme Jaya Bachchan est qu’elle avait les cheveux longs)”, a-t-il déclaré. La révélation de Big B sur son personnel a laissé Priyanka et le public en scission.

KBC ke manch par @SrBachchan ji ne #PriyankaMaharshi ji ke baalon ki taareef ki, aur saath salut saath unn baalon se judi apni shaadi ki yaad ko saajha kiya ! ? Dekhiye #KaunBanegaCrorepatiaaj raat 9 baje, monsieur #SonyEntertainmentTelevision par.#KBC2022 pic.twitter.com/dTXAMy6k44 SonyTV (@SonyTV) 15 novembre 2022

Quand Abhishek Bachchan et Jaya Bachchan avaient surpris Amitabh et honoré le siège chaud de KBC 14 lors de l’épisode spécial d’anniversaire de la mégastar, Abhishek avait demandé à Jaya si Amitabh était romantique et elle avait dit qu’il ne l’était pas. En 1998, quand Amitabh et Jaya étaient apparus dans l’un des premiers épisodes de Rendezvous avec Simi Garewal, l’hôte avait demandé à Jaya si elle trouvait Amitabh comme une personne romantique, Jaya avait taquiné son mari en disant : “Pas avec moi !”

Mais la récente révélation d’Amitabh sur sa vie amoureuse prouve qu’il est romantique dans l’âme et qu’il est aussi un bon communicateur.