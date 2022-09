Kazuo Inamori, magnat japonais devenu moine bouddhiste, décède à 90 ans

Kazuo Inamori, un magnat autodidacte du boom de l’après-guerre au Japon qui décrivait le travail comme une mission presque spirituelle alors qu’il construisait des entreprises de céramique et de télécommunications puissantes, puis troquait ses costumes d’affaires contre les robes d’un moine bouddhiste, est décédé le 24 août à Kyoto, au Japon. . Il avait 90 ans. Kyocera, une entreprise spécialisée dans la céramique et l’électronique qu’il a fondée à Kyoto, a annoncé le décès dans un communiqué.

M. Inamori a souvent été placé aux côtés d’Akio Morita de Sony et du constructeur automobile Soichiro Honda en tant qu’avant-gardes du rebond industriel du Japon après la Seconde Guerre mondiale pour devenir l’une des principales économies du monde.

Kyocera, fondée par M. Inamori en 1959 avec l’équivalent de 10 000 $ et une ligne de crédit, est devenue un acteur dominant sur le marché mondial des semi-conducteurs, fabriquant des céramiques de précision qui sont des composants clés des ordinateurs et autres appareils car elles résistent à la chaleur et ne Conduit l’électricité.

En 1984, il a créé l’opérateur de téléphonie longue distance DDI (maintenant connu sous le nom de KDDI) qui a rapidement pénétré un marché autrefois détenu par un ancien monopole d’État, NTT.

Dans les années 1990, les industriels japonais ont aidé le pays à sortir de la récession

Dans le milieu inflexible des entreprises japonaises, M. Inamori était une personnalité singulière et s’est forgé une réputation de maître zen du capitalisme.

Il s’est distingué par un style de management qui mêlait l’éthique de travail japonaise aux concepts d’appels supérieurs et d’épanouissement personnel, souvent tirés des propres écrits de M. Inamori. Il a été ridiculisé par certains comme un « inamorisme » sectaire. M. Inamori n’a jamais vacillé dans sa philosophie du karma d’entreprise : offrez l’excellence et l’empathie et l’univers vous sourira en retour.

“Nous respectons le divin et l’esprit de travailler équitablement et honnêtement”, a-t-il déclaré.

Il s’est lancé dans la philanthropie en tant que fondateur du Prix de Kyoto, décerné pour la première fois en 1985, reconnaissant les progrès des sciences, des arts, de la technologie et de la philosophie. Parmi les anciens lauréats figurent le linguiste Noam Chomsky, l’experte en primates Jane Goodall et le philosophe Bruno Latour.

“La plupart des industriels ne rêvent pas, et la plupart des rêveurs ne fabriquent pas de choses, donc j’ai beaucoup de chance”, a déclaré M. Inamori dans “The Next Century”, le livre de 1991 de David Halberstam.

M. Inamori a pris sa retraite en 1997 pour se consacrer à la réflexion et à l’étude du sacerdoce bouddhiste, se rasant la tête et suivant un régime végétarien. Il est revenu au conseil d’administration en 2010 à l’âge de 77 ans après que le gouvernement japonais lui ait demandé de prendre la tête du transporteur national en difficulté Japan Airlines (JAL) alors qu’il se plaçait sous la protection de la loi sur la faillite. Une JAL restructurée est sortie de la faillite en mars 2011, aidée par des plans de sauvetage de l’État.

Dans son style de signature, M. Inamori a noté le douloureux processus de licenciements et de réductions de salaire alors que la compagnie aérienne récupérait son chemin, mais il a défini le succès ultime comme aidé par une plus grande puissance.

“Bien que ce ne soit pas la loi de cause à effet en tant que telle”, a-t-il écrit dans un essai publié sur le site Web de Kyocera, “je ne peux m’empêcher de penser que nous avons reçu un coup de main d’une source de compassion universelle. Je doute qu’une guérison et une transformation aussi miraculeuses aient pu être réalisées sans « l’intervention divine ». ”

Kazuo Inamori est né le 30 janvier 1932 à Kagoshima, sur l’île de Kyushu, au sud du Japon. L’imprimerie du père de M. Inamori offrait une vie confortable. Mais M. Inamori a déclaré que sa maison avait été incendiée pendant la Seconde Guerre mondiale, forçant la famille à vivre une existence difficile jusqu’à la fin de la guerre.

En sixième, il a été frappé par la tuberculose et, alors qu’il était alité, a lu un livre sur le bouddhisme qui a commencé son intérêt pour la foi.

Il a obtenu un diplôme en génie chimique à l’Université de Kagoshima en 1955 et est devenu chercheur dans une entreprise de céramique à Kyoto. M. Inamori a déjà vécu dans l’usine pendant une grève des travailleurs – dénoncée par les syndicats comme « un chien courant du capitalisme » – pour terminer un projet qu’il considérait comme essentiel à la survie de l’entreprise. Il a dit qu’il s’était senti en colère lorsque ses patrons voulaient lui donner un salaire supplémentaire pour sa loyauté.

“Ils n’ont jamais compris”, a-t-il déclaré à Halberstam. “Ils pensaient que je le faisais pour eux, mais ce que je voulais, c’était que la pièce elle-même soit meilleure. J’avais dit à tous ceux qui restaient et travaillaient avec moi que nous faisions quelque chose de créatif et de beau.

Il a rompu avec l’entreprise après avoir appris qu’il n’avancerait pas parce qu’il n’avait pas fréquenté une université plus prestigieuse. Kyocera (une combinaison de Kyoto et de céramique) a utilisé les techniques de M. Inamori développées pour les isolants en céramique pour les téléviseurs, essayant d’attraper la vague de ventes en hausse aux États-Unis et ailleurs.

Le premier client américain de Kyocera était Fairchild Semiconductor, qui a passé des commandes de composants de transistors en silicium, selon une histoire orale que M. Inamori a donnée au Science History Institute en 2010. IBM a ensuite passé une commande importante. Kyocera s’est ensuite diversifiée dans des produits tels que les cellules photovoltaïques, l’électronique et la biocéramique, utilisés pour réparer ou remplacer les os endommagés.

En 1962, M. Inamori a effectué sa première visite aux États-Unis. Son budget personnel était si serré que, des décennies plus tard, il se souvenait encore des prix exacts d’un dîner de steak chez Tad’s à Times Square : 1,19 $ et 1,49 $ avec salade. Il a visité des fabricants de céramique américains, mais s’est vite rendu compte que Kyocera fabriquait des produits de meilleure qualité.

“Tout ce dont il parlait quand nous étions ensemble, c’était sa croyance en ce qu’une entreprise devrait être, quelles étaient ses obligations”, a rappelé Richard Nagai, qui travaillait pour une société commerciale japonaise basée à New York et a servi de guide à M. Inamori. une interview pour le livre de Halberstam. « Je ne suis pas avec un ingénieur, ai-je finalement décidé. Je suis avec une sorte de missionnaire.

Pendant les premières années de Kyocera, M. Inamori a effectivement vécu à l’usine. Il a gagné le surnom de “M. AM » pour avoir été sur le sol jusqu’après minuit et de nouveau à l’aube. Il rejoint ses employés dans les exercices du matin et commence à compiler des écrits qui deviendront une anthologie de ses vues sur les affaires et leurs obligations.

« Dans le capitalisme », a-t-il déclaré au Boston Globe en 2012, « la cupidité est considérée comme une bonne chose. Cependant, si nous comptons trop là-dessus, je pense que la société va s’effondrer.

Parmi ses idées les plus étudiées figure ce qu’il a appelé la “gestion des amibes”, un système d’équipes décentralisées qui ont le pouvoir de prendre des décisions et peuvent ajouter ou supprimer des membres en fonction de l’évolution de l’environnement commercial.

Ses survivants comprennent sa femme de près de 64 ans, Asako Sunaga, et ses trois filles, a rapporté l’Associated Press. Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Avant d’être rappelé pour aider à sauver Japan Airlines, M. Inamori s’était éloigné des yeux du public – menant une vie simple de méditation et de corvées dans un monastère bouddhiste à Kyoto.

En 2012, avant de retourner dans le monde monastique, il a essayé de décrire comment sa croyance en l’aide à l’humanité lui avait donné quelque chose (Force intérieure ? Perspicacité ? Il ne pouvait pas dire.) Qui a élevé son jeu.