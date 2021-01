Le puissant parti au pouvoir du Kazakhstan, Nour Otan, a remporté une victoire éclatante aux élections législatives du pays dimanche, selon les sondages.

Les premiers résultats suggèrent qu’il a obtenu près de 72 pour cent des voix et devrait maintenir, voire accroître, sa position dominante au parlement.

Cinq partis ont contesté les élections, mais tous sont considérés comme amis du gouvernement, ce qui signifie que la victoire de Nour Otan était largement attendue.

Le parti compte 800 000 membres au Kazakhstan, une ancienne république soviétique quatre fois plus grande que la France mais avec une population d’un peu moins de 19 millions d’habitants.

L’élection de dimanche a été boycottée par l’opposition du Kazakhstan.

Le Parti national-social-démocrate (NSDP), qui prétend être dans l’opposition malgré les critiques remettant en cause sa position, avait annoncé en novembre qu’il ne se présenterait pas aux élections en signe de «protestation».

Plus de 30 manifestants ont été arrêtés lors de manifestations critiquant le vote dans la plus grande ville du pays, Almaty et dans la capitale, Nur-Sultan.

Arystangani Zapparov, le vice-ministre de l’Intérieur, a déclaré que tous les détenus avaient été libérés sans inculpation dimanche soir.

Dans la plus grande ville du pays, Almaty, où la participation était la plus faible selon les autorités, la police a encerclé deux groupes de plusieurs dizaines de militants hostiles au gouvernement, qui tentaient de manifester contre les élections, pendant plusieurs heures, a observé un journaliste de l’AFP.

«Des dizaines de nos membres ont été arrêtés», a déclaré l’activiste Janbolat Mamay, qui était retenu par l’un de ces cordons dans des températures glaciales. « Beaucoup d’entre nous ont dû aller aux toilettes ici dans la rue ».

Dans la capitale, Nur-Sultan, anciennement Astana avant d’être rebaptisée en l’honneur de l’ancien président Nourjan, un électeur de 50 ans, a souligné que « de nombreux Kazakhs ont cessé de croire au progrès ».

Aucune élection dans le pays n’a jamais été reconnue comme honnête par les observateurs occidentaux.

Cette élection était la première sous le nouveau président du pays, Kassym-Jomart Tokayev.

Mais Nursultan Nazarbayev, l’ancien président qui dirigeait le Kazakhstan depuis son indépendance de l’Union soviétique en 1991, reste une figure puissante.

Il a démissionné de son poste de président l’année dernière mais est toujours à la tête de l’influent Conseil national de sécurité.